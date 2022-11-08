"Экономические показатели важны, но здоровье народа намного важнее" - президент об Атырауском НПЗ

Фото: kapital.kz

Касым-Жомарт Токаев высказался о вредных выбросах Атырауского НПЗ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". ОН отметил, что экологическая обстановка напрямую влияет на здоровье и качество жизни людей. Поэтому защита природы является одной из важнейших задач государства.

"Деятельность крупных нефтегазовых компаний приводит к ухудшению экологии региона. Постепенно начала улучшаться ситуация с "Тухлой балкой". Однако большие нарекания у экологов вызывает работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Недавно была проведена масштабная модернизация предприятия, но качество технологических и управленческих процессов на нем все еще оставляет желать лучшего. Экологи говорят о частом превышении допустимых норм содержания вредных веществ в выбросах завода. Это неприемлемо. Безусловно, экономические показатели важны, но здоровье народа намного важнее. Поэтому предприятия не должны наносить вред окружающей среде. Я говорю это, обращаясь ко всем промышленным гигантам региона, особенно в нефтегазовой отрасли", - сообщил президент.

Он отметил, что для снижения выбросов вредных веществ необходим строгий контроль. Экологические выплаты предприятий должны направляться на реальное решение проблем в сфере защиты окружающей среды. Еще один вопрос, связанный с загрязнением воздуха, – мусорные полигоны. Необходимо рекультивировать старый полигон около города Атырау и ускорить строительство нового сортировочного комплекса твердых бытовых отходов, сказал глава государства.

"Особую озабоченность жителей области вызывает обмеление Урала. Уровень воды в реке в последние годы снизился. Экологическое состояние реки резко ухудшилось и по степени загрязнения достигло последнего, пятого уровня. Я не раз поднимал этот сложный вопрос на международном уровне. Между Казахстаном и Россией заключено несколько соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия и использования трансграничных рек. Углубляя сотрудничество в этом направлении с нашими соседями, необходимо приложить усилия для обеспечения полной реализации договоренностей. Важную роль в этом помимо представителей государств региона должны играть эксперты, предприниматели, неправительственные организации и общественные активисты", - сказал Токаев.

По его словам, ухудшение экологической ситуации приведет к целому ряду необратимых последствий. Если не предпринять конкретных мер сегодня, завтра может быть слишком поздно.

"Поэтому нужно жестко пресекать любые нарушения природоохранного законодательства. Следует провести ревизию водоохранных зон, проверить все гидросооружения на реке. Это прямая обязанность акима области и правительства. Очень важно также повышать уровень экологической культуры граждан, внедрять ресурсосберегающие технологии, снижать уровень водопотребления. Особое внимание нужно уделить озеленению города Атырау. Несмотря на ежегодно выделяемые значительные средства, результаты проводимой работы не впечатляют", - отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что высаженные деревья не приживаются, а высыхают на корню. В этом вопросе обязательно нужно учитывать рекомендации квалифицированных специалистов и ученых, сказал он. По его словам, практика неэффективной траты бюджетных денег должна уйти в прошлое.