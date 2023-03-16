main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Экология в Темиртау, зарплаты учителей и жизнь на селе - о чём спорят кандидаты в мажилис на теледебатах
khabar.kz Сегодня, 21:25
339
Сегодня, 21:25
339
Фото: khabar.kz

Экология в Темиртау, зарплаты учителей и жизнь на селе - о чём спорят кандидаты в мажилис на теледебатах

Во втором туре теледебатов между представителями политических партий участники задали оппонентам по одному вопросу, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов спросил Нурлана Ауесбаева от ОСДП о том, почему партия выдвинула так много депутатов в мажилис, и так мало в маслихаты. Значит ли это, что оппонентов не волнует развитие регионов.

Ауесбаев ответил, что в городские, областные маслихаты должны идти депутаты не по партийным спискам, а по одномандатным округам, чтобы отвечать перед своими избирателями. 

В свою очередь, Нурлан Ауесбаев задал Кошанову встречный вопрос о безопасности страны и состоянии вооружённых сил. На что получил ответ о том, что безопасность начинается с границ. По словам Кошанова, приграничные регионы сейчас опустошаются, люди переезжают.  

Председатель партии "Акжол" Азат Перуашев заявил, что снижение пределов передачи земель сельского хозяйства в частную собственность или в аренду, которое предлагает партия "Ауыл" в предвыборной программе, уже существует в земельном кодексе. Жигули Дайрабаев ответил: если граждане, которые хотят заниматься сельским хозяйством, говорят, что собираются  разводить скот или сажать растения, им нужно предоставить такую возможность. Поэтому этот вопрос не должен сниматься с повестки дня. 

Дайрабаев же спросил у Азаматхана Амиртаева о проблемах Арала. Глава “Байтака” ответил, что проблема Арала - самая главная тема их партии. Он также заявил о том, что часть воды уходит в Узбекистан.

Оксана Аубакирова из Народной партии Казахстана поинтересовалась у Айдарбека Ходжаназарова от партии Respulica, являются ли учителя для них людьми дела. Ходжаназаров заявил, что все сопредседатели партии являются детьми учителей. Он также рассказал об образовательной части программы Respublica.

В свою очередь Айдарбек Ходжаназаров обратился к Азату Перуашеву из партии Акжол с вопросом: как вы собираетесь выплачивать заработную плату учителям в размере 25 тысяч евро, как в Евросоюзе? По словам Перуашева, наша страна очень богатая, но это богатство неправильно распределяют. Некоторые нацкомпании, получая госбюджет, не делятся доходом с государством, заявил он. 

В заключении Азаматхан Амиртаев задал вопрос Оксане Аубакировой о планах по защите окружающей среды. На что член Народной партии ответила, что проблемы можно решить через политику, включая вопросы загрязнения в Темиртау и Карагандинской области. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#партии #дебаты #выборы 2023 #агитация
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 21:25
339
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх