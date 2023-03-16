Экология в Темиртау, зарплаты учителей и жизнь на селе - о чём спорят кандидаты в мажилис на теледебатах

Фото: khabar.kz

Во втором туре теледебатов между представителями политических партий участники задали оппонентам по одному вопросу, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов спросил Нурлана Ауесбаева от ОСДП о том, почему партия выдвинула так много депутатов в мажилис, и так мало в маслихаты. Значит ли это, что оппонентов не волнует развитие регионов.

Ауесбаев ответил, что в городские, областные маслихаты должны идти депутаты не по партийным спискам, а по одномандатным округам, чтобы отвечать перед своими избирателями.

В свою очередь, Нурлан Ауесбаев задал Кошанову встречный вопрос о безопасности страны и состоянии вооружённых сил. На что получил ответ о том, что безопасность начинается с границ. По словам Кошанова, приграничные регионы сейчас опустошаются, люди переезжают.

Председатель партии "Акжол" Азат Перуашев заявил, что снижение пределов передачи земель сельского хозяйства в частную собственность или в аренду, которое предлагает партия "Ауыл" в предвыборной программе, уже существует в земельном кодексе. Жигули Дайрабаев ответил: если граждане, которые хотят заниматься сельским хозяйством, говорят, что собираются разводить скот или сажать растения, им нужно предоставить такую возможность. Поэтому этот вопрос не должен сниматься с повестки дня.

Дайрабаев же спросил у Азаматхана Амиртаева о проблемах Арала. Глава “Байтака” ответил, что проблема Арала - самая главная тема их партии. Он также заявил о том, что часть воды уходит в Узбекистан.

Оксана Аубакирова из Народной партии Казахстана поинтересовалась у Айдарбека Ходжаназарова от партии Respulica, являются ли учителя для них людьми дела. Ходжаназаров заявил, что все сопредседатели партии являются детьми учителей. Он также рассказал об образовательной части программы Respublica.

В свою очередь Айдарбек Ходжаназаров обратился к Азату Перуашеву из партии Акжол с вопросом: как вы собираетесь выплачивать заработную плату учителям в размере 25 тысяч евро, как в Евросоюзе? По словам Перуашева, наша страна очень богатая, но это богатство неправильно распределяют. Некоторые нацкомпании, получая госбюджет, не делятся доходом с государством, заявил он.

В заключении Азаматхан Амиртаев задал вопрос Оксане Аубакировой о планах по защите окружающей среды. На что член Народной партии ответила, что проблемы можно решить через политику, включая вопросы загрязнения в Темиртау и Карагандинской области.