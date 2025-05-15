В Казахстане за первый квартал 2025 года зафиксировано 133 экологических уголовных правонарушения, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года? передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom. Такие данные опубликованы в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК.

Больше всего уголовных дел связано с незаконным обращением с редкими и исчезающими видами животных и растений - зарегистрировано 44 таких случая. Второе место по числу нарушений заняла незаконная охота (32 случая), третье - незаконная добыча рыбы и других водных биоресурсов (28 случаев). Были также зафиксированы случаи незаконной порубки деревьев, самовольного пользования недрами и даже порчи земель.

Лидером по числу экологических преступлений стала Кызылординская область - здесь зафиксирован 21 случай, что почти на 60% больше, чем годом ранее. За ней следуют Алматинская, Акмолинская, Мангистауская, Атырауская и Карагандинская области. Самыми "чистыми" регионами стали Абайская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области, а в Шымкенте не было зарегистрировано ни одного экологического уголовного правонарушения.

Интересно, что на фоне снижения числа уголовных дел число подозреваемых возросло - до 110 человек, что на 22,2% больше, чем в первом квартале 2024 года. Среди них - 5 рабочих, 3 предпринимателя и 90 безработных.

Однако куда более тревожна ситуация с административными правонарушениями в сфере экологии. С начала года в стране было зарегистрировано почти 20 тысяч таких случаев - на 34,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Почти половина из них - эксплуатация транспорта с превышением норм выбросов загрязняющих веществ, таких случаев стало в полтора раза больше.

Также в числе частых нарушений - несоблюдение правил охоты, рыболовства и использования животного мира. В целом к административной ответственности привлечены 19,2 тысячи человек, из которых 7,6 тысячи были оштрафованы. Общая сумма штрафов составила 12 миллиардов тенге, однако взыскано пока лишь 320 миллионов.

Экологи и юристы отмечают: несмотря на позитивную тенденцию по снижению тяжёлых преступлений, ситуация с административными нарушениями остаётся напряжённой.