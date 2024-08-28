Экологическую культуру населения хотят повысить в Казахстане

В Казахстане разработана концепция, направленная на повышение экологической культуры населения на 2024-2029 годы. Об этом сообщил председатель Комитета по делам молодёжи и семьи Министерства культуры и информации РК Кайрат Камбаров на круглом столе в СЦК по вопросам эковоспитания детей, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас Казахстан, как и весь мир, сталкивается с небывалыми экологическими вызовами. В условиях глобального изменения климата, увеличивающегося антропогенного воздействия и нерационального использования природных ресурсов перед нами стоит задача сберечь природные богатства для потомков", - заявил Кайрат Кабмаров.

Он указал на важную роль молодёжи в решении этого вопроса.

"По поручению Главы государства разработана концепция, направленная на повышение экологической культуры населения на 2024-2029 годы. Заложена комплексная основа формирования экологического сознания, культуры граждан. Основные принципы данной концепции включают такие важные направления, как формирование экологического сознания, культуры, цифровизация и видеомониторинг, сортировка бытовых отходов, информирование населения, бережное отношение к природным ресурсам, воспитание экологического мировоззрения и применение прогрессивных технологий", - добавил он.

Спикер отметил, что в Казахстане всё больше молодых людей интересуются экологическими вопросами, участвует в акциях по защите природы, разрабатывает инновационные проекты и решения, направленные на улучшение экологической ситуации. Только в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" с марта по май, по его данным, было собрано более 900 тысяч тонн мусора и высажено 2,5 миллиона зелёных насаждений. В кампании наряду с волонтёрами, общественными деятелями, госслужащими и предпринимателями, приняли участие более двух миллионов граждан.