Мероприятие "Экология без границ: сохраним мир вокруг нас" провели для детей специалисты областного штаба МТО "Жасыл ел" во Дворце школьников имени Катаева в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.

Акция направлена на формирование экологической культуры, сознания и мировоззрения, популяризацию экологичного образа жизни, развитие навыков заботы о растениях как первом шаге к ответственному отношению к экологии, развитие практических навыков: научить детей сажать и ухаживать за растениями, формирование положительного отношения к изучению окружающей среде, создание устойчивых привычек для поддержания экологического баланса.

Детям прочитал лекцию эксперт в области экологии Г. Львович, он рассказал о важности сохранения природных ресурсов, экологии Казахстана и способах бережного отношения к окружающей среде.

После участники мероприятия на практике ознакомились с навыком посадки саженцев и уходом за ними, каждый из детей получил перчатки, горшочек и саженец.

Особенность мероприятия заключалось в том, что участники не просто прослушали теорию, а своими руками сажали растения. Это сделало процесс более увлекательным и запоминающимся. Каждый ребёнок получил растение, за которым будет ухаживать.

Экологические мероприятия в рамках программы "Таза Казакстан" в области продолжаются. В СМИ и в соцсетях размещены материалы, как с помощью телеграм-бота Таза Казакстан подать заявку по вопросам благоустройства. В сервис подачи заявок с начала года поступило 122 обращения, все они исполнены. Большинство заявок поступают по вопросам очистки снега. Специалистами акиматов городов и районов отслеживаются поступившие обращения на платформе "Таза Қазақстан" и своевременно отрабатываются с прикреплением фото материалов.