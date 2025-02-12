Экологическое волонтерство – одно из самых значимых и доступных направлений добровольческой деятельности. Оно включает в себя широкий спектр инициатив, направленных на защиту окружающей среды и формирование экологической культуры в обществе. В Казахстане данное направление становится все более популярным, особенно среди молодежи. Подробнее об этой деятельности в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказала председатель ОФ "Kazakhstan Innovations" Мариям Абишева.

Мариям Абишева отмечает, что экологическое волонтерство - не только помощь природе, но и способ развивать гражданскую ответственность.

"Одним из активных участников этого движения является общественный фонд "Kazakhstan Innovations". В первую очередь наша деятельность направлена на сохранение окружающей среды, повышая гражданскую активность в эко сфере. Это помощь в сохранении природных памятников, парков, скверов, особо охраняемых природных территорий, которые, в том числе, есть и у нас на территории Акмолинской области", - рассказывает Абишева.

Не менее важным аспектом деятельности является работа с населением. Эковолонтеры учат людей, как жить в гармонии с природой, рассказывают о проходящих экологических акциях или же правильной утилизации мусора. Рассказывают о раздельном сборе отходов, вторичном сырье, оказывают содействие ученым, помогают мастерить кормушки для птиц или создавать специальные домики для одиноких животных, собак или кошек, собирают различные корма для них. Эти ребята готовы включаться в проекты по защите экологии региона.

Kazakhstan Innovations проводит ежегодный конкурс инновационных идей и проектов "ECO AQMOLA". Основная цель данного мероприятия - выявление и поддержка экологических инициатив, использование искусственного интеллекта в экологии, развитие альтернативной энергетики, снижение объема вредных выбросов в окружающую среду, разработка и внедрение экологических проектов в различных сферах, стимулирование участия учащихся региона в проектно-исследовательской и научной работе.

"В конкурсе участвуют молодые ученые, студенты и школьники Акмолинской области. Их проекты – от систем капельного орошения до энергосберегающих технологий – демонстрируют высокий уровень подготовки и инновационный подход к решению экологических проблем. Победители получают денежные призы, что позволяет реализовать их инициативы на практике", - рассказала Мариям Абишева.

Влияние эковолонтерства на общество

Как отмечает Мариям Абишева, развитие экологического волонтерства положительно влияет не только на состояние окружающей среды, но и на социально-экономические аспекты жизни страны. Молодые люди, участвующие в таких проектах, приобретают ценные навыки, востребованные в профессиях будущего, и становятся лидерами в продвижении "зеленых" инициатив.

Сегодня волонтерское движение становится мощным инструментом позитивных изменений, укрепляя взаимопонимание и солидарность в обществе. С его помощью каждый человек может внести свой вклад в развитие социальной, экологической и культурной сфер.