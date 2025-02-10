В январе этого года казахстанская страховая компания выплатила 200 млн тенге клиенту, который занимается добычей полезных ископаемых. На производстве клиента случилась авария, которая была определена как страховой случай, передаёт BaigeNews.kz.

Для Казахстана этот случай нетипичный - большинство страховых компаний избегают экологического страхования.

Добыча полезных ископаемых всегда связана с рисками: повреждение оборудования, возможные травмы, загрязнение окружающей среды. Все это влечет и прямые расходы, и расходы на выплату штрафов. Так, в случае с клиентом страховой компании прямые убытки от аварии составили около 210 млн тенге, а также штраф - примерно 361 млн тенге.

Существует Закон РК об обязательном экологическом страховании, в рамках которого недропользователи обязаны ежегодно страховать свою ответственность на случай причинения экологического вреда окружающей среде. Помимо него, есть Кодекс об экологии РК, который регламентирует эти обязательства. Поэтому перед началом разведывательных работ, а затем и добычи ископаемых недропользователь должен иметь страховой полис на случай, если в ходе работы он загрязнит природную зону. Обычно подобные инциденты считаются страховым случаем, по которому компания-недропользователь может получить выплату. По закону, без страхового полиса государство не имеет права допускать компанию к проведению разведки и добычи.

"Договор страхования с клиентом был подписан в июле 2022 года. В июне 2023 года у него случилась авария при бурении скважины в Мангистауской области: произошел выброс газо-водяной смеси с последующим возгоранием. Пожар продолжался примерно полгода. В ходе установления факта аварии инцидент был расценен как страховой случай. Работы по бурению компания проводила по договору субподряда", - рассказал страховщик.

Законом об обязательном экологическом страховании РК установлен список документов, которые подтверждают факт страхового случая. Кроме того, страхователь должен разработать программу ремедиации совместно с уполномоченным органом по экологии. В данном случае – это Департамент экологии по Мангистауской области.