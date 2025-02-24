  • 24 Февраля, 16:00
  • BAIGENEWS

Экологических нелегалов оштрафовали на 6 млн тенге в Костанайской области

Сегодня, 15:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sud.gov.kz Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36
59
Фото: sud.gov.kz

Специализированной природоохранной прокуратурой Костанайской области выявлены 3 нелегальных завода по производству бетона и изделий из него, которые осуществляли деятельность в отсутствии экологического разрешения, передаёт BaigeNews.kz

"Предприятия установлены в городах Костанай и Тобыл, свою деятельность длительное время они осуществляли без разрешительных документов. В отношении экологических нелегалов возбуждены дела об административных правонарушениях, судом они привлечены к штрафу свыше 6 млн тенге с запрещением деятельности до оформления экологической документации", - говорится в сообщении прокуратуры региона.

Самое читаемое

Наверх