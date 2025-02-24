Экологических нелегалов оштрафовали на 6 млн тенге в Костанайской области
Сегодня, 15:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:36Сегодня, 15:36
59Фото: sud.gov.kz
Специализированной природоохранной прокуратурой Костанайской области выявлены 3 нелегальных завода по производству бетона и изделий из него, которые осуществляли деятельность в отсутствии экологического разрешения, передаёт BaigeNews.kz.
"Предприятия установлены в городах Костанай и Тобыл, свою деятельность длительное время они осуществляли без разрешительных документов. В отношении экологических нелегалов возбуждены дела об административных правонарушениях, судом они привлечены к штрафу свыше 6 млн тенге с запрещением деятельности до оформления экологической документации", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Самое читаемое
- Бивол победил Бетербиева в реванше и стал абсолютным чемпионом мира
- Зеленский назвал условие для возможного ухода с поста президента
- Рюкзак пассажира загорелся в самолёте Астана — Актау
- Пропавшего в Павлодаре мужчину нашли мёртвым: полиция расследует убийство
- Казахстанский боец устроил потасовку с соперником после нокаута в UFC