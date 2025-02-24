Специализированной природоохранной прокуратурой Костанайской области выявлены 3 нелегальных завода по производству бетона и изделий из него, которые осуществляли деятельность в отсутствии экологического разрешения, передаёт BaigeNews.kz.

"Предприятия установлены в городах Костанай и Тобыл, свою деятельность длительное время они осуществляли без разрешительных документов. В отношении экологических нелегалов возбуждены дела об административных правонарушениях, судом они привлечены к штрафу свыше 6 млн тенге с запрещением деятельности до оформления экологической документации", - говорится в сообщении прокуратуры региона.