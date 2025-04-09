Экологические платежи в Налоговом кодексе прокомментировали в Миннацэкономики
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В Министерстве Нацэкономики прокомментировали ставки по экологическим платежам в рамках поправок в Налоговый кодекс, передает BaigeNews.kz.
Депутат Едил Жанбыршин на заседании Мажилиса поинтересовался о том, почему единые ставки по экологическим платежам по всей стране.
Представители Минэкологии сообщили, что предлагали лимиты по экологическим платежам. Пока в Миннацэкономики предложение не поддержали.
В свою очередь, первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин отметил, что экологические сборы, они специфические, это во-первых, и они должны распространяться на всей территории одинаково.
"Загрязнение идет одинаково. То есть оно никак не зависит от места расположения загрязнения. Поэтому давать право и делать меньше (ставки - прим.редакции) или больше по каким-то отдельным категориям, это неправильно. Поэтому это должно быть в целом (одинаково - прим.редакиции) по стране. Право маслихатам давать на изменение ставок в той или иной территории пока не поддерживается. Давайте еще раз рассмотрим", - сказал Амрин.
Ранее заместитель премьер-министра - Министр национальной экономики на пленарном заседании Мажилиса Серик Жумангарин озвучил предлагаемые изменения в Налоговом кодексе касательно обрабатывающей промышленности.
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