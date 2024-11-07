Экологическая инициатива казахстанцев получила премию принца Уильяма

Инициатива "Алтын Дала" по охране степных экосистем Казахстана стала победителем престижной экологической премии The Earthshot Prize 2024, учреждённой принцем Уильямом, передаёт BaigeNews.kz.

Награда досталась казахстанцам в номинации "Охрана и восстановление природы". Это признание выдающихся достижений в восстановлении численности сайгака и расширении охраняемых природных территорий в РК.

"Алтын Дала" была основана в 2005 году как долгосрочное партнёрство между Министерством экологии и природных ресурсов РК, Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия (АСБК), организацией Fauna & Flora International, Франкфуртским зоологическим обществом (FZS) и Королевским обществом охраны птиц (RSPB). Главной целью партнёров является восстановление численности сайгака и сохранение степей Казахстана.

С тех пор предпринимаются масштабные усилия по созданию и расширению охраняемых природных территорий, восстановлению популяций редких видов и борьбе с браконьерством. Как результат, популяция сайгака в Казахстане, на которую приходится более 98% мировой численности, увеличилась с 21 000 особей в 2003 году до 2,8 миллиона в 2024 году, что является одним из самых успешных примеров восстановления млекопитающих в мире.

Среди других значительных достижений "Алтын Дала" - работа по восстановлению популяций редких и исчезающих видов, таких как степной орел, кречет и кулан.

The Earthshot Prize - премия, учрежденная принцем Уильямом и Cэром Дэвидом Аттенборо в 2020 году, является одной из самых престижных мировых наград, присуждаемых за инновации, способствующие восстановлению планеты.

Впервые вручение премии прошло в Африке. Каждый из пятерых лауреатов получил по миллиону фунтов стерлингов на масштабирование своих решений.