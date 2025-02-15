Экологи взяли пробы воды в Каспийском море, которая стала красной близ Актау. Они объяснили, что красный цвет придают воде водоросли, которые растут на мелководье и окрашивают воду в тех местах, где их много, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Исследования показали, что состояние воды в норме.

"Водоросли придают воде темно-бурый, красный цвет. У нас пошел снег, и явление проявилось более ярко. Водоросли растут на мелководье, в частности у нас на побережье. В тех местах, где они прибиваются, вода окрашивается. Конечно, несмотря на то, что мы знаем про это природное явление, мы обязаны проверить состояние воды. Анализы оказались в норме", - сообщил руководитель отдела департамента экологии Мангистауской области Кайсар Надирбек.

Ранее специалисты говорили, что уникальные диатомовые водоросли не вредят рыбе и являются частью естественного процесса.

Подобные ситуации уже были в 2020 году в посёлке Приморский, в 2017 году в 9А микрорайоне и в 2018 году на набережной 1 микрорайона от гостиницы "Шагала" до пляжа "Нур плаза", где вода также становилась красной.

Диатомовые водоросли — это микроскопические одноклеточные организмы, которые живут как в пресной, так и в солёной воде. Они имеют кремниевую оболочку, которая делает их уникальными среди других водорослей.