Экологи Мангистауской области требуют очистить почву от нефтеотходов

Около двух миллионов тонн нефтяных отходов находится в грунте Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Экологи Мангистауской области продолжают бороться с проблемой нефтяных отходов, которые оседают в грунте. На сегодняшний день около двух миллионов тонн нефтяных отходов или как их еще по-другому называют историческими "залежами", находится в грунте.

"Отходы лежат на их контрактной территории, и по закону они обязаны провести рекультивационные мероприятия. Любое антропогенное воздействие - это в любом случае вред есть. Распространяется с помощью ветра, в грунтовые воды поступает, поэтому мы требуем, чтобы очистительные мероприятия проводились", - сказал руководитель департамента экологии Мангистауской области Руслан Тукенов.

С 2017-го по 2020-ый годы очистили, переработали и ликвидировали 10 таких полигонов.

Местная нефтекомпания выделила 13 миллиардов тенге на очистку загрязненных территорий. Обещают привести в порядок более одного миллиона тонн замазученного грунта.

Главный инженер подрядной организации Ербол Узаков рассказал о процессе очистки почвы.