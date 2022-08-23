Эколог объяснил причину нападения тюленей на Каспии

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Нападение на людей происходит из-за посягательства человека на естественную природную среду обитания тюленей. Об этом сообщил Тимур Елеусизов, руководитель общественного движения "Kaz Eco Patrol" в интервью Lada.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Недавние ЧП, произошедшие в Актау, где тюлени дважды напали на людей, крайне обеспокоили отдыхающих на побережье Каспия. Ситуацию прокомментировали знатоки животного мира. По мнению эколога Елеусизова, тюлени воспринимают появление человека рядом с собой, как посягательство на территорию, поэтому могут проявлять агрессию и нападать на людей.

"Здесь это неизбежно, и я думаю, что государству нужно задуматься о том, чтобы создавать такие места, где тюлени будут себя более комфортно чувствовать. В противном случае будут продолжаться такие действия. И люди начнут ещё более кровожадно относиться к тюленям за то, что они покусали их детей. Также тюлени будут относиться и к людям. Здесь нужно выработать ряд законодательных проектов, которые будут регулировать это отношение между людьми и животными, занесёнными в Красную книгу. Этот вопрос нужно очень внимательно рассматривать", – сообщил Тимур Елеусизов.

Нападения тюленей на людей экологи объясняют аномальной жарой, повышением температуры воды и питанием животных.

"Последнюю неделю Каспий достаточно теплый, возможно, рыба подходит близко к берегу, и неосторожные действия отдыхающих, возможно, могли стать причиной нападения на людей. Хотел бы обратить внимание на то, что, несмотря на кажущуюся миловидность тюленей, они всё-таки являются хищными животными. Если вы увидели, что рядом с вами проплывает тюлень, чтобы избежать случаев нападения, выйдите из воды, переждите 20-30 минут, пока тюлень, возможно, закончит свою трапезу и уплывет. Необходимо напомнить, что за нанесение какого-либо вреда тюленю можно получить наказание вплоть до уголовного срока", – сказал эколог.

Напомним, 20 августа на пляже Актау тюлень напал на двух девочек. Животное искусало детей, когда они купались недалеко от берега. Одной из пострадавших девочек животное укусило руку, у второй пострадало область плеча и спина. Теперь до 16 сентября пострадавшим будут делать прививки.