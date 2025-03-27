В Алматы состоялась акция "День без пластика в бизнесе", организованная в рамках республиканской программы "Таза Казахстан" и городской кампании "Алматы – наш общий дом". К инициативе присоединились кафе, магазины и другие компании, стремясь сократить использование одноразового пластика и поддержать переработку отходов, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из главных элементов акции стала программа "экокоинов". Посетители кафе и ресторанов, использующие свою тару для напитков вместо одноразовой посуды, получали специальные монеты – экокоины. Их можно обменять в Эко-хабе на сувениры и изделия из переработанного пластика.

"За время проведения акции заметно увеличилось количество клиентов, приходящих за кофе со своими стаканчиками. Это показывает, что людям не все равно, и они готовы поддерживать экологические инициативы", – отметил администратор кафе "Неделька" Сергей Горелкин.

По словам эко-активиста и со-основателя Эко-хаба Евгения Мухамеджанова, программа с экокоинами – лишь часть большой работы по популяризации ответственного потребления.

"Важно не просто перерабатывать мусор, а предотвращать его появление. В развитых странах уже запрещают одноразовую посуду, и мы стремимся внедрять такие же практики в Алматы. В планах – расширить систему экокоинов на большее количество заведений и даже на сферу ремонта вещей, поощряя продление их службы", – рассказал он.

Помимо отказа от пластика, участники акции познакомились с принципами ресайклинга и апсайклинга. Первый позволяет перерабатывать отходы в новое сырье, а второй – превращать старые вещи в уникальные изделия с добавленной ценностью.

Организаторы планируют продолжить инициативу и вовлечь в неё больше сфер бизнеса, чтобы сделать Алматы чище и экологичнее. По их словам, каждый человек может внести вклад в защиту окружающей среды, и подобные акции помогают сформировать культуру осознанного потребления.