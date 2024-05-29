Экохаб открыли в Алматы: что это и зачем он нужен

В Алматы открыли первый экологический хаб в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан". Прийти в креативное пространство может любой желающий. Посетители могут принести мусор: пластиковую тару, флаконы от шампуней, стеклянные бутылки и здесь же изготовить из них сувениры – ароматические свечи, подставки под горячее и настенные часы в виде символа города – яблока, передаёт BaigeNews.kz.

По задумке создателей, проект повлияет на формирование культуры по обязательному разделению мусора и привитию ценностей бережного отношения к окружающей среде.

"Идея экохаба в том, чтобы дать площадку для экологических проектов в Алматы. Мы даём возможность аудитории, которая хочет экологизироваться, собраться в одном месте. Отличие от других пунктов приёма в том, что сюда можно принести не только мусор - мы закупили оборудование для переработки, но и сделать себе часы из пластика или свечи из стеклянных бутылок. Это место, в котором ты можешь мусор превратить во что-то прекрасное и забрать домой", - отметил руководитель проекта Eco Network Евгений Мухамеджанов.

В экохабе представлена продукция предпринимателей и стартаперов, занимающихся производством экологической продукции. Так, например, одни выпускают органические удобрения для домашних растений, другие - первую и единственную экохимию в стране, третьи - биодобавки для животных.

Помимо этого в экологическом центре на постоянной основе будут проводиться обучающие лекции, экочасы, тимбилдинги и мастер-классы по изготовлению изделий из вторсырья.