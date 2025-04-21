Более 6 миллионов человек, 1,1 миллиона тонн собранного мусора, 1,6 миллиона высаженных деревьев, сотни проектов по вторичной переработке и "зеленым технологиям" – такие цифры были озвучены на масштабном экофестивале в Астане. Событие стало финальной точкой в первом этапе реализации экологической концепции "Таза Қазақстан". Подробнее – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

"Таза Қазақстан": от идеи к реальности

Исполняющий обязанности председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" Сакен Калкаманов напомнил, что инициатива "Таза Қазақстан" стартовала 8 апреля 2024 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Прошел год – и результаты, по его словам, говорят сами за себя.

"Важно понимать: "Таза Қазақстан" – это не только уборка мусора и посадка деревьев. Это, прежде всего, про изменение мышления, про культуру обращения с отходами, бережное отношение к природным ресурсам и сокращение парниковых выбросов", - отметил он.

Фото: Артема Чурсинова

По словам Калкаманова, экофестиваль в Астане стал логичным продолжением этой инициативы. Здесь были представлены не просто концепты, а реальные проекты – действующие предприятия и крупные промышленные компании, которые уже внедряют наилучшие доступные технологии и снижают нагрузку на окружающую среду.

Фото: Артема Чурсинова

Особое внимание было уделено школьникам – участникам экологических проектов. Именно они, как считает Калкаманов, уже сегодня демонстрируют зрелый и ответственный подход к будущему планеты.

"Один из школьных проектов лично заинтересовал Президента. Ребята предложили установить вдоль набережной Ишима специальные сетки, которые будут задерживать мусор, попадающий в реку с ветром. Это простое, но эффективное решение", - рассказал он.

Кроме того, были подведены итоги конкурса детских рисунков, посвящённого охране водных ресурсов, а самые активные волонтёры и экоактивисты получили награды от имени Президента.

"Сейчас в Казахстане проходит неделя экологических мероприятий, запланировано более 200 событий. Я считаю такие акции крайне важными. Это продолжение пути, начатого с внедрения нового Экологического кодекса. Мы стремимся к стандартам развитых стран, где чистота и уважение к природе – не лозунги, а образ жизни", - подчеркнул Сакен Калкаманов.

Он добавил, что именно через подобные мероприятия формируется экологичное мышление у молодого поколения.

"Если сегодня ребёнок посадил дерево или рассортировал отходы, то завтра он будет иначе относиться к природе. А это и есть устойчивое будущее, в котором человек и природа живут в гармонии", - подытожил Сакен Калкаманов.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, к экоинициативе "Таза Қазақстан" присоединился каждый третий житель страны. Это порядка 6 миллионов человек. В рамках программы были организованы акции по уборке территорий, озеленению, цифровизации контроля за чистотой во всех регионах страны.

"Собрано более 1,1 миллиона тонн отходов, очищено 1,8 миллиона гектаров земли, высажено 1,6 миллиона деревьев, приведено в порядок более 5 тысяч объектов культурного наследия. Эти цифры – результат коллективной работы всей страны", - подчеркнул министр Ерлан Нысанбаев.

Кроме того, в регионы передано более 300 тысяч саженцев, а 130 школ в Астане и Жезказгане получили контейнеры для раздельного сбора мусора. Работает и чат-бот @TazaQazBot – из 16 тысяч поступивших заявок решены почти 15 тысяч.

Экодроны, серобетон и энергозаводы

Международный центр зеленых технологий представил на экофестивале десятки современных и полезных разработок. Один из самых запоминающихся проектов – "TabQorTech". Это экодрон, который патрулирует лесные территории, находит незаконные вырубки и самостоятельно высаживает деревья. Он разбрасывает специальные биоразлагаемые капсулы с семенами и удобрениями, благодаря чему саженцы приживаются даже в засушливых местах.

Фото: Артема Чурсинова

Не менее интересным стал мобильный комплекс "SMARTECOFIELD", который помогает быстро устранять последствия нефтеразливов. Он справляется с задачей в шесть раз быстрее традиционных методов и при этом не вредит окружающей среде.

Фото: Артема Чурсинова

Семь выставочных зон были посвящены теме вторичной переработки. Среди них – "KazStoneBox", компания делает мебель и контейнеры для мусора из каменной бумаги. Этот материал прочный, не боится воды и полностью перерабатывается. Он может стать хорошей заменой дереву и пластику.

Компания "Technic Destroy" показала, как можно перерабатывать использованные литий-ионные батареи. В результате из них извлекаются ценные металлы – литий, кобальт и медь, которые затем возвращаются в производство.

Фото: Артема Чурсинова

Свою разработку представил, и директор ТОО "Дала – Экос Technology" Дамир Мулдашев. Его команда нашла способ перерабатывать промышленные отходы, превращая их в безопасные строительные материалы.

По словам Мулдашева, серополимер можно использовать в течение тысячи лет. Он идеально подходит для строительства защитных и гидротехнических объектов, а также для дорог.

"Мы уже применили эту технологию в Алматы, на трассе Хоргос и в Западном Казахстане. Также перерабатываем токсичный хромсодержащий щебень – после обработки он становится безопасным. Такие дороги стоят в два раза дешевле обычных и служат дольше. В Астане сероасфальт уже уложен в районе аэропорта, и он выдерживает нагрузку уже более пяти лет", - отметил Мулдашев.

Другой масштабный проект был представлен Мадиной Толмачевой, руководителем инвестиционной инициативы в рамках программы "Таза Қазақстан". Предприятие будет расположено в Илийском районе на базе действующего полигона и станет первым в стране объектом полного цикла, где переработке подлежат как текущие коммунальные отходы, так и накопленные за многие годы.

"Этот завод сможет перерабатывать до 350 тысяч тонн отходов в год. Его особенность в том, что он будет работать не только с новыми, но и с накопленными за годы отходами на старом полигоне. В результате переработки мы получаем до 20 мегаватт электроэнергии в час. Это позволит не просто избавляться от мусора, а превращать его в ресурс", – рассказала Толмачева.

По её словам, предприятие уже находится на стадии строительства. Оборудование частично поставлено и оплачено. Завершить все работы планируют к 2026 году.

Акция "Таза Казахстан" из разовой кампании превращается в общенациональную экологическую культуру. И, судя по размаху прошедшего фестиваля, её будущее – зеленое.