Экоакция "Таза Қазақстан": в Павлодарской области прошли масштабные мероприятия

В Павлодарской области в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" прошли многочисленные субботники, в которых приняли участие жители всех уголков региона. Экологические мероприятия собрали сотни участников, включая представителей местных властей, общественных организаций, студентов, активистов и просто неравнодушных граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Главная цель этих мероприятий — сделать наш общий дом чище и краше, а также привлечь внимание к вопросам экологии и необходимости бережного отношения к окружающей среде. Всего состоялось более 20 различных акций.

В городе Павлодаре была представлена инициатива экоклуба "GREENPVL", инициированная Ассамблеей жастары Павлодарской области. Участникам презентации рассказали о важности сохранения окружающей среды. На мероприятии выступили известные ученые экологи Павлодара, а завершилось оно просмотром документальных фильмов, направленных на формирование экологического сознания у молодежи.

В областном центре также прошла экологическая акция "ЭкоДесант", инициированная волонтерами и сотрудниками Центра развития молодежных инициатив города Павлодара. Акция направлена на внедрение раздельного сбора и переработки отходов. Группа эковолонтеров проводила уборку загрязненных улиц, дворов, парков и скверов, а также раздавала информационные буклеты жителям города с призывом к раздельному сбору и переработке отходов.

В городе Аксу в рамках акции "Таза Қазақстан" прошла экологическая акция "Чистый берег". Молодежь, работники предприятий и общественность занимались наведением порядка на берегах водоемов, что способствовало развитию общественной активности и бережного отношения к природе.

"Данная акция может быть примером для многих людей в желании улучшить экологическое состояние реки, привлечь внимание общественности к проблеме, чтобы люди стали бережней относиться к тем богатствам, что дала нам природа, и научились жить в гармонии с ней", — отметил руководитель ЦРМИ города Аксу Кабылда Алибек.

В Павлодаре также прошел молодежный экологический тимбилдинг "Jasyl Party", организованный Павлодарским штабом студенческих строительных и молодежных отрядов "Жасыл ел". Более 200 молодых людей участвовали в субботнике на Лыжной базе Усольского микрорайона, а затем для них были организованы активные соревнования.

“Экологический тимбилдинг — это активное участие в сохранении природных ресурсов, восстановлении экосистем и снижении негативного влияния на окружающую среду”, — рассказала директор Павлодарского штаба студенческих строительных и молодежных отрядов "Жасыл ел" Русана Сулаймонова.

Эстафету по формированию общей экологической культуры поддержали и жители Успенского района, организовав акцию "Ауылым - алтын бесігім" по благоустройству спортивной детской площадки. В районе Тереңколь Центром молодежи "ALDASPAN" была организована плоггинг-уборка вдоль берега реки Иртыш. Молодежь и волонтеры собирали пластиковые бутылки и прочие отходы, очищая берег реки. Также в рамках данного мероприятия была проведена акция "Чистый двор", в ходе которой оказали помощь одиноким пожилым людям и другим социально незащищенным слоям населения.

В республиканской акции "Таза Қазақстан" на текущий период (с 10 апреля по 18 июня) приняли участие государственные учреждения и частные организации, крестьянские хозяйства, молодежь, волонтерские и неправительственные организации, депутаты маслихатов и представители КСК и ОСИ. Всего участие приняли 213 тысяч человек, благоустроено 276 скверов и парков, вывезено 72 тысячи тонн мусора, посажено более 29 тысяч деревьев и кустарников.