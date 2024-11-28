ЭКО, пересадка волос и турпакет: что востребовано у китайских туристов в Казахстане

В Алматы подвели итоги Года туризма Казахстана в Китае. Корреспондент BaigeNews.kz узнавал, почему, несмотря на выполнение количественных показателей о взрывном росте потока туристов из Китая в Казахстан, что ждет казахстанцев в следующем году в сфере туризма.

В ноябре 2023 года введён взаимный безвизовый режим между Китаем и Казахстаном. Это, наряду с объявлением 2024 года Годом туризма Казахстана в Китае, стало важным шагом для наращивания объёмов поездок между двумя странами.

Было заявлено, что к концу 2024 года благодаря намеченным мероприятиям и сотрудничеству в турбизнесе в Казахстан приедет более 360 тысяч туристов из Китая (рост на не менее 50% по сравнению с прошлыми годами). С марта по ноябрь в городах Китая провели около 30 крупных ивентов с подписанием около 200 документов между участниками туристического рынка. Кроме того, казахстанские регионы представили свои туристические продукты на крупнейших выставках в Китае. На итоговом мероприятии в Алматы в конце ноября было озвучено, что с начала года Казахстан посетило 550 тысяч туристов из Китая, что в 1,5 раза превышает показатель 2023-го.

Казалось, успех достигнут и можно праздновать победу. Но и профильное министерство, нацкомпания Kazakh Tourism, турагенты, и туроператоры убеждены, что расслабляться рано и впереди очень много работы.

"Мы будем продолжать акцентировать работу на сектор B2B, то есть работа бизнеса двух стран. Несмотря на то, что растёт сегмент самостоятельного туриста, который приезжает из Китая, однако в целом китайский туризм в Казахстане – организованный, то есть туристам необходима местная компания, которая все туруслуги предоставит в одном пакете. Среди трудностей – и языковой барьер, и тот факт, что мы для них относительно новая дестинация, несмотря на общую границу", – сказал председатель правления Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

Оценить доходы от увеличения потока китайских туристов в Казахстане смогут лишь по окончании года. Но исходя из некоторых сведений о расходах туристов, можно сделать вывод, что страна может заработать в общем около 500 млн долларов. По данным Mastercard, китайский турист в Казахстане проводит в среднем 4-7 дней и за это время тратит 573 доллара. В нацкомпании Kazakh Tourism полагают, что на деле эта сумма доходит до 1000 долларов, так как туристы из соседней страны оплачивают покупки не только с помощью кредитной карты, но и наличными.

"Мы думаем, что цифра будет ещё выше, но точная цифра по экспорту услуг в сфере туризма считается намного дольше, чем за календарный или фискальный год. Потому что есть данные, которые подтягиваются в статистике через год-полтора, согласно методологии по детальной разбивке всех расходов туристов", – пояснил Садвакасов.

Несмотря на ожидание точных цифр, предварительно можно отметить, что в плане расходов казахстанцам путешествие в Китай обойдётся дороже, чем туристам из Китая поездка в Казахстан. По словам сотрудника компании-туроператора Татьяны Парфёновой, недельная поездка в Китай обойдётся казахстанцу не менее в 1500 долларов.

"Открытие безвизового режима заметно увеличило и спрос, и предложение на рынке. Большое количество компаний отправляют казахстанцев в Китай не только по бизнесу, но и чтобы изучить историю страны. Именно своей историей, памятниками архитектуры интересен туристам Китай. Наиболее популярные города – Пекин, Шанхай, Сиань, Гуанчжоу, всеми любимый Хайнань. Все прилетают с восторженными отзывами, китайская сторона отрабатывает на отлично", – сказала Татьяна Парфёнова.

Немалую часть расходов туристов составляют траты на транспорт. Несмотря на общую границу и добрососедские отношения Казахстана и Китая, туристы могут путешествовать пока только на самолётах. Железнодорожное сообщение, закрытое в 2020 году (маршрут Алматы - Урумчи), до сих пор не восстановлено, а приехать на личном автомобиле ни в Казахстан из Китая, ни обратно весьма затруднительно. Всё из-за того, что Китай не является участником Конвенции ООН о дорожном движении и водительские права, выданные в других странах, там не признают, равно как и китайские права в других странах мира. По словам Кайрата Садвакасова, в настоящее время решением этого вопроса занимаются госорганы двух стран.

"Эта работа в процессе, начали мы её с улучшения погранпереходов. Далее будет продолжена работа именно в регуляторном поле по водительским правам, их взаимному признанию и так далее. По железнодорожному сообщению было заявлено об открытии маршрута Сиань – Алматы в 2024 году. В принципе готовность казахстанского министерства транспорта и КТЖ есть, ожидаем ответ от китайских партнёров", – сказал глава Kazakh Tourism.

Пункты пропуска на границе РК и КНР, к слову, готовы к обслуживанию не только грузовых автомобилей, но и пассажирских автобусов, и личных авто. По словам директора госкомпании Nur Zholy Customs Service Ерлана Хасенова, ведётся строительство и ремонт девяти автомобильных пунктов пропуска, из них четыре расположены на казахстанско-китайской границе.

"В 2018 году на казахстанско-китайской границе построен новый автомобильный пропуск в Хоргосе, который является самым крупным в Центральной Азии. Его пропускная способность – 2,5 тысячи машин в сутки, 15 тысяч физлиц в обе стороны. В июле 2023 года введён в эксплуатацию инспекционно-досмотровой комплекс "Достык железнодорожный". Пункт пропуска "Алаколь" на казахстанско-китайской границе строится совершенно на новом месте со значительным расширением его территории, пункты пропуска "Кольжат", "Майкапчагай", "Бахты", несмотря на проводимую модернизацию, работают также без их закрытия. По планам, срок технического открытия пунктов пропуска "Алаколь" и "Кольжат" – конец 2024 года, "Майкапчагай" и "Бахты" – первое полугодие 2025 года. Комитетом по мере готовности инфраструктуры запланировано осуществление пропуска автотранспорта через все реконструируемые посты в текущем году, грузопоток будет осуществляться по всем указанным пунктам пропуска. Модернизация позволит улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, будут созданы условия для посещения туристов", – рассказал Ерлан Хасенов.

2025 год объявлен Годом китайского туризма в Казахстане и теперь уже китайская сторона будет выступать в роли приглашающей.

"Китай с большим воодушевлением ожидает туристов из Казахстана, особенно в свете Года туризма Китая в Казахстане. Мы готовы предложить ещё больше турпродуктов на популярных и новых направлениях", – отметила генконсул КНР в Алматы Вэй Цзян.

В Казахстане видят потенциал в развитии медицинского туризма для гостей из Китая. Президент Казахстанской ассоциации медицинского туризма Кристина Кривец отмечает, что на международной выставке медицинского туризма в Пекине она наблюдала огромный интерес к нашей стране.

"Медицинский туризм в Казахстане с каждым годом увеличивается в объемах – среднегодовой темп роста 23,5%. Одним из популярнейших направлений в сфере медицинского туризма является пластическая хирургия, косметология, но Казахстан может предложить не только это", – сказала Кристина Кривец.

По её словам, иностранцам очень интересны в Казахстане услуги ЭКО и в целом репродуктивной медицины.

"На выставке в Китае мы обратили внимание, что самыми востребованными из членов нашей делегации были именно клиники репродуктивной медицины. Также Казахстан может отличиться в кардиохирургии, нейрохирургии, лечении онкологических заболеваний, в направлении пересадки волос, так как это тоже один из частых запросов из Китая. Полагаю, что мы сможем поконкурировать с другими странами, которые чаще используются для медицинского туризма. Это Германия, Турция, Израиль и Россия. Наше преимущество – в цене", – сказала Кристина Кривец.

Казахстан, по её словам, может предложить медтуристам кумысотерапию, грязелечение.

А пока ведущими секторами туризма в Казахстане остаются ЭКО, этно- и гастротуризм. Китайские партнёры со своей стороны дают казахстанским коллегам рекомендации по улучшению сервиса.

"Мы в Китае ищем всю информацию в своих социальных сетях, не в Google. Поэтому убедитесь, что информацию о Казахстане будут видеть на платформах социальных сетей в Китае. Чтобы всё больше туристов приезжали в Казахстан, необходимо, чтобы тем, кто уже приехал, обслужили хорошо, вкусно накормили, свозили на запланированные экскурсии, в общем предоставили качественный сервис. Также приятно слышать, если нас поприветствуют по-китайски, например, в ресторане или отеле. Также представители турбизнеса, которые намерены работать с Китаем, могли бы сделать визитные карточки, презентации на китайском языке, чтобы иметь конкурентные преимущества и доверительные отношения с китайскими партнёрами", – сказал менеджер по маркетингу зарубежных дестинаций в Китае Мартин Ван.

Глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов пояснил, что появление табличек на китайском языке на улицах казахстанских городов в ближайшее время ожидать не стоит. Но, по его словам, не исключено, что в крупнейших аэропортах Казахстана некоторые объявления могут дублироваться на китайском языке для удобства туристов из КНР.

Таким образом, главным итогом Года туризма Казахстана в Китае можно назвать не столько цифры, сколько расширение контактов между народами двух стран, что укрепляет добрососедские отношения.

"Именно туризм сближает простых людей. Несмотря на то, что у Казахстана и Китая общая граница, за этот год мы, условно говоря, среди широкого круга граждан КНР продвинулись от "нас не знали вообще" до "мы имеем представление о Казахстане". Следующий шаг – "мы хорошо знаем Казахстан", и только потом – "отлично знаем все турпродукты и опыт, который можно получить на отдыхе здесь, все наши города". Мы будем продолжать эту работу", – заверил Кайрат Садвакасов.

Развитие инфраструктуры, транспортных маршрутов, строительство отелей и создание новых турпродуктов под запросы туристов – это лишь малый круг задач, которые предстоит выполнить, чтобы жители Китая ещё ближе узнали о Казахстане и на своём опыте ощутили всю прелесть знаменитого казахского гостеприимства.