Мангистауская область продолжает активно проводить эко-акции в рамках программы "Таза Қазақстан". 12 февраля состоялась встреча с участием студентов Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Есенова, организованная Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования региона, передаёт BaigeNews.kz.

В ней приняли участие известные в регионе экологи К.Осин, А. Козыбаков, более 120 студентов университета, акимы сёл и руководители отделов жилищно-коммунального хозяйства городов и районов области. В ходе мероприятия затронуты основные экологические вызовы региона, пути их решения и важность личного вклада в охрану природы.

Основной целью встречи было привлечение внимания молодёжи к проблемам охраны окружающей среды, развитие экологической культуры и воспитание ответственного отношения к сохранению природных богатств региона, информирование молодежи о текущем состоянии экологии и вовлечение их в практическую деятельность по защите окружающей среды.

По словам председателя ОО "Маңғыстау табиғаты" Адильбека Козыбакова, программа "Таза Қазақстан" является важным шагом к развитию экологической культуры среди населения.

"Сегодня мы видим, что участие молодёжи в экологических акциях — это не просто уборка территорий, а осознанный вклад в будущее нашей природы. Каждый из нас может стать частью большого дела — сохранения окружающей среды. Приглашаем всех желающих присоединиться к акции в любой точке города. Ваше участие станет важным шагом на пути к созданию чистого и экологически безопасного Казахстана", - сказал он.

После встречи студенты сделали экскурсию в цех по переработке отходов университета и ознакомились с его работой.

"Молодёжь - это будущее нашей страны, и именно им предстоит решать экологические задачи. Такие встречи помогают не только повышать осведомленность, но и воспитывать чувство личной ответственности за сохранение окружающей среды. Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие станет отправной точкой для многих молодых людей, которые захотят принять активное участие в экологических инициативах региона. Совместными усилиями мы можем сделать Мангистау еще чище и экологически безопаснее", - отметил руководитель ТОО "Пакетная фабрика" Мамед Афандиев.

Также после экскурсии студенты отправились в теплицу на территории университета и посадили семена дерева "Софора японская".

"Софора японская" (Sophora japonica L.) - лекарственно ценное растение, плоды которого обладают противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Дерево может достигать 25 метров в высоту.

Также участники встречи из числа студентов поделились своими впечатлениями. Один из них отметил:

"Было очень полезно узнать, как мы можем участвовать в улучшении экологии региона. Такие встречи мотивируют нас действовать и беречь природу вокруг".

Все мероприятия прошли в тёплой и продуктивной атмосфере, укрепив стремление молодёжи к экологической ответственности.