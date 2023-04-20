Эко-активист из Шымкента научился перерабатывать пищевые отходы в "чудо-жидкость"

Фото: предоставлено героем статьи

Шымкентский эко-активист, Искандер Кунанбаев, называет себя траблшутером и экспертом по решению проблем, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Решение для одной из них он нашёл ещё несколько лет назад. Мужчина придумал, как избавить человечество от пищевых отходов, которые составляют больше половины всего выбрасываемого мусора на земле. По его словам, остатки овощей, фруктов и даже скошенную траву можно ферментировать в жидкость, которой он дал название "ЭМ".

Изобретателю из Шымкента - 74, по образованию Искандер Нурайдарович инженер-механик. По словам мужчины, в третьем мегаполисе страны насчитывается больше 100 тысяч тонн отходов, 60% которых являются пищевыми отходами. Их создают хозяйки, которые готовят еду дома, рестораны и даже овощные рынки, которые выбрасывают испортившиеся продукты на свалку. В эти же отходы входит скошенная трава и листья, которые осенью падают с деревьев. Ферментация этих отходов поможет решить сразу несколько проблем, говорит изобретатель.

“Почвы до наступления цивилизации имели собственный субстрат, который регулировал все процессы, пока не появились химические удобрения. А при отсутствии субстрата, в глине происходит керамизация почв. На солнце глина спекается и уплотняясь, задерживает поступление влаги, лишая почву пористости, парализуя процесс работы микроорганизмов, тем самым блокируя развитие корней и естественно рост растения. Поэтому наши технологии увеличивают пористость почв и создания колоний микроорганизмов и червей персонально для каждого растения. Микроорганизмы в субстрате регулируют минеральные реагенты, аккумулируя влагу, и нейтрализуют бактерии”, - говорит эко-активист Искандер Кунанбаев.

Именно поэтому в своём квартале он создал стихийное сообщество сбора пищевых отходов. Соседи, по словам активиста, с удовольствием приносят отходы из которых он делает суперингредиенты для растений.



"ЭМ-жидкость обеспечивает водо- и воздухопроницаемость плодородного слоя почвы. Ускоряет процесс гумусообразования. Преобразует органику в компост. Ускоряет корнеобразование, всхожесть, цветение, плодоношение. Повышает урожайности овощи в 2-5 раз, зерновые на 10-50 %. Снижает содержание нитратов в овощах и фруктах в 4-5 раз и улучшает качество плодов. Повышает устойчивость растений к болезням и вредителям, засухе, заморозкам. Даёт возможность выращивать одну и ту же культуру несколько сезонов подряд, это актуально для теплиц. Устраняет неприятные запахи при разложении органики, а также в помещения для скота и отстойниках. Для разовой обработки поля площадью один га потребуется 30–60 литров ЭМ-экстракта", - говорит траблшутер.

Фото из личного архива героя

По словам эко-активиста, чтобы получить ЭМ-жидкость ему пришлось перепробовать немало способов.

"Я колдовал дрожжами, и сейчас у меня это как закваска стоит. Потом попросил соседей приносить пищевые отходы — помидоры, картофельные очистки, хлеб, всё что есть, даже мясо, но мясо я отдельно ферментирую. И всё это у меня в специальных ферментаторах стоит, минимум семь дней, бывает и месяцами стоит, мне некогда сливать. Мне в неделю соседи приносят по 20-30, а то бывает и по 40 килограмм отходов. С одного ферментатора с 40-литрового, получается ведро ЭМ-жидкости. У меня сейчас накопилось дома больше 100 литров", - говорит эко-активист.

Сначала ЭМ-жидкость мужчина начал применять в растениеводстве. К нему не раз за помощью обращались предприниматели и простые садоводы. После применения ЭМ-жидкости урожайность резко возросла.

"В прошлом году у меня один предприниматель попросил для септиков, ему помогло. ЭМ-жидкость удаляет запахи и бактерии. Эти микроорганизмы подавляют патологические микроорганизмы, даже у животных. Ко мне обращался бизнесмен, я его попросил выбрать двух самых больных бычков, и после двух недель применения моего субстракта уже был эффект, животные выздоровели", - говорит мужчина.

Сейчас Искандер Нурайдарович ищет сподвижников и спонсоров, которые помогли бы ему продвигать свою идею в массы. И избавить мир от пищевых отходов.