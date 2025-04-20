"Союз МС-26" с российскими космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом из США Дональдом Петтитом на борту успешно приземлился на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Посадка состоялась 19 апреля в 4:20 по московскому времени (6:20 по времени Астаны) в районе Жезказгана. Корабль отстыковался от модуля "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции, все этапы возвращения прошли в штатном режиме.

"Экипаж провёл на борту МКС около семи месяцев. За это время были выполнены 43 научно-прикладных эксперимента, осуществлён выход в открытый космос, а также встреча и разгрузка одного пилотируемого и двух грузовых кораблей", — говорится в сообщении.

Место посадки в степях Центрального Казахстана традиционно используется для возвращения экипажей с орбиты. Здесь заранее дежурят поисково-спасательные отряды, чтобы оперативно обеспечить медицинский осмотр и эвакуацию космонавтов.

После отправления "Союза МС-26" на станции продолжает работу 73-я длительная экспедиция, в состав которой входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, астронавты NASA Джонатан Ким, Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.