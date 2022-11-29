Экибастузцев обеспечили бесплатной мобильной связью

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с мобильными операторами предоставили жителям Экибастуза бесплатную мобильную связь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

Совершать безвозмездные звонки и пользоваться бесплатным мобильным интернетом в течение месяца смогут более 160 тысяч абонентов.

"17 тысяч абонентов Tele2/Altel из Экибастуза получат по 45 минут и 45 бесплатных SMS на мобильные номера, а также 8 ГБ интернет-трафика. Данный пакет будет действовать в течение 30 дней, начиная с 28 ноября 2022 года.

Kcell начислит 4 Гб интернет-трафика и 20 минут звонков на номера других мобильных операторов всем своим абонентам из Павлодарской области. Бонусные ресурсы будут действовать в течение семи дней, начиная с 28 ноября 2022 года. Оператор оповестит о начисление пакета через SMS сообщение", - сообщили в министерстве.