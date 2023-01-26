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"Экибастузтеплоэнерго" оштрафовали после внеплановой проверки
ТОО наказали по двум административным статьям.Для расследования причин технологического нарушения на ТЭЦ Экибастуза создали две комиссии. Первая изучала нарушения на ТЭЦ, вторая – на тепловых сетях, ТОО наказали по двум административным статьям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
"Причиной технологического нарушения на Экибастузской ТЭЦ послужило то, что персонал химического цеха ошибочно включил подпиточные насосы в связи с некорректными показаниями электроконтактного манометра давления в обратном трубопроводе теплосети из-за промерзания импульсной линии", – сообщил руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического контроля Ринат Какимжанов.
ТОО "Экибастузтеплоэнерго" привлекли к ответственности несколько раз.
Сначала после расследования по двум статьям Административного кодекса: по 300-й – за нарушение утвержденных правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической эксплуатации электроустановок потребителей, установленных режимов энергопотребления, а также по 301-2-й – за нарушение требований о предоставлении информации о технологических нарушениях.
Затем в соответствии с Предпринимательским кодексом ТОО наказали при внеплановой проверке – по статье 300 КОАП РК.
Дела рассматривали в порядке сокращенного производства. Сумма штрафов составила 1 110 750 тенге.
Ринат Какимжанов объяснил, как в будущем избежать подобных чрезвычайных ситуаций.
"В первую очередь необходимо выполнять ремонтные работы в объеме, обеспечивающем стабильность установленных показателей эксплуатации", – пояснил собеседник.
По его мнению, должен быть аварийный запас материалов и обменного фонда узлов, оборудования, нужно привести в соответствие системы отопления и вентиляции производственных помещений, а также соблюдать оперативную дисциплину.
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