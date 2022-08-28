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  • Экибастузские Бонни и Клайд: за растрату 25 миллионов может сесть пара влюблённых
скриншот видео Сегодня, 17:55
87
Фото: скриншот видео

Экибастузские Бонни и Клайд: за растрату 25 миллионов может сесть пара влюблённых

До трёх лет тюрьмы грозит сожителям-директорам магазинов в Экибастузе за растрату 25,5 миллиона тенге. В их отношении ведется следствие по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональный ДП.

В полицию обратился владелец магазинов.

"Как установило следствие, 44-летний житель г. Экибастуз и его 40-летняя сожительница, являющиеся директорами магазинов, с января 2020 года по апрель 2022 года, пользуясь своим служебным положением, списывали товары в магазине как бракованные и перепродавали их в другие магазины. Тем самым присвоив и растратив денежные средства на сумму более 25,5 миллиона тенге",- сообщил Василий Скляр, начальник департамента полиции Павлодарской области.

По статье, которую вменяют сожителям, им может грозить лишение свободы сроком до трёх лет.

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#происшествие #Экибастуз
Сегодня, 17:55
87
Журналист

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