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Экибастузец скончался в своей квартире
Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
WhatsApp-рассылку о том, что в одной из квартир мужчина замёрз до смерти, опровергли в Экибастузе. В пресс-службе городского акимата уточнили, что в одном из домов действительно скончался пенсионер, но причиной был не холод. По данным правоохранителей, при жизни пенсионер страдал из-за повышенного кровяного давления.
Как рассказали на станции скорой медицинской помощи, в 17:32 им сообщили, что в одной из квартир Экибастуза мужчина потерял сознание.
"Доезд – восемь минут. На месте врачи констатировали смерть 70-летнего мужчины. Признаков обморожения не было", – добавили в пресс-службе станции.
В 17:50 в квартиру вызвали полицейских. В момент смерти рядом с пенсионером находилась супруга. Полицейские уточнили: на теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти.
Экибастузцев призвали доверять только официальным источникам и предупредили об ответственности за распространение ложной информации.
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