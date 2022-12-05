Экибастузец скончался в своей квартире

Фото: Ольги Бугаевой

Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

WhatsApp-рассылку о том, что в одной из квартир мужчина замёрз до смерти, опровергли в Экибастузе. В пресс-службе городского акимата уточнили, что в одном из домов действительно скончался пенсионер, но причиной был не холод. По данным правоохранителей, при жизни пенсионер страдал из-за повышенного кровяного давления.

Как рассказали на станции скорой медицинской помощи, в 17:32 им сообщили, что в одной из квартир Экибастуза мужчина потерял сознание.

"Доезд – восемь минут. На месте врачи констатировали смерть 70-летнего мужчины. Признаков обморожения не было", – добавили в пресс-службе станции.

В 17:50 в квартиру вызвали полицейских. В момент смерти рядом с пенсионером находилась супруга. Полицейские уточнили: на теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти.

Экибастузцев призвали доверять только официальным источникам и предупредили об ответственности за распространение ложной информации.