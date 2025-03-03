Вопрос авторского права в отношении произведений, созданных с использованием искусственного интеллекта, остается открытым и юридически сложным, считает депутат мажилиса Екатерина Смышляева, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В мире пока нет прецедентов, когда искусственный интеллект признавался бы субъектом права. А раз он не субъект, то и автором произведений считаться не может. Однако вопрос участия человека в процессе создания остается дискуссионным", – отметила депутат.

По словам Смышляевой, если человек направлял ИИ, корректировал его работу и принимал творческие решения, авторское право может быть признано за ним. Такие прецеденты уже есть в Китае и США.

Одним из возможных решений в Казахстане, по мнению депутата, может стать признание совместного авторства – когда право остается за человеком, но указывается, что работа создана с участием ИИ.

Не менее остро стоит проблема защиты данных, используемых для обучения алгоритмов.

"Если это, например, произведения искусства, которые охраняются интеллектуальным правом, или любые другие продукты, то здесь тоже у авторов данных может возникнуть вопрос, насколько корректно было, во-первых, использование без согласия авторов этих данных, во-вторых, являются ли они тоже соавторами этого произведения. У нас большая часть контента действительно в открытом доступе. Особенно творческого контента креативной индустрии. Если сейчас мы не отрегулируем вопрос этого доступа, то креативной индустрии скоро, наверное, не будет. Потому что эта отрасль сейчас находится под ударом этих трансформаций", – подчеркнула она.

Смышляева привела в пример протест британских артистов, которые выпустили "Немой альбом" – сборник из 10 треков, содержащих лишь тишину, в знак несогласия с использованием их работ для обучения ИИ.

Депутат подчеркнула, что в регулировании ИИ-генерируемого контента должны быть предусмотрены разные подходы: запрет на использование авторских данных без согласия, открытый доступ по желанию автора или лицензированное использование с выплатой вознаграждения.