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e-gzt.ru Сегодня, 21:14
310
Сегодня, 21:14
310
Фото: e-gzt.ru

Екатерина Шульман стала профессором казахстанского вуза

Известный политолог, публицист, специалист по проблемам законотворчества Екатерина Шульман стала профессором университета и бизнес-школы КазГЮУ, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперт будет проводить модули на обучающих программах бизнес-школы.

“Шульман очень просто говорит на достаточно сложные и глобальные темы. Для нас и наших магистрантов – это огромная возможность перенять опыт и знания от такого эксперта", - сообщили в бизнес-школе КАЗГЮУ. 

Шульман - кандидат политических наук, ассоциированный член программы "Россия и Евразия" Chatham House. Имеет аудиторию свыше миллиона подписчиков в YouTube и 650 тысяч в Instagram.

 
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#политолог #образование #вуз #КАЗГЮУ
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:14
310
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