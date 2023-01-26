Екатерина Шульман стала профессором казахстанского вуза

Известный политолог, публицист, специалист по проблемам законотворчества Екатерина Шульман стала профессором университета и бизнес-школы КазГЮУ, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперт будет проводить модули на обучающих программах бизнес-школы.

“Шульман очень просто говорит на достаточно сложные и глобальные темы. Для нас и наших магистрантов – это огромная возможность перенять опыт и знания от такого эксперта", - сообщили в бизнес-школе КАЗГЮУ.