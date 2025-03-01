1 марта в Казахстане отмечают День благодарности. Праздник главным образом ассоциируется с событиями в тяжёлые годы репрессий и депортаций, когда казахский народ проявил доброту и гостеприимство к людям других национальностей, нашедшим здесь новый дом, передаёт BaigeNews.kz.

В сентябре 1937 года началась депортация с Дальнего Востока этнических корейцев. Дорога была тяжёлой и полной лишений, люди ёхали в продуваемых всеми ветрами товарных вагонах.

Среди депортированных была и семья Светланы Шин. Её бабушка и дедушка с двумя детьми на руках столкнулись со всеми ужасами дороги. В тот момент они ждали третьего малыша. В условиях стресса и неизвестности мальчик родился раньше срока.

"У бабушки уже было два старших сына, второй — мой папа Гир-Сон. В пути она родила третьего, но от всех этих передряг у неё пропало молоко. И надо было как-то спасать положение. Тогда дедушка кинул клич по всем вагонам, кое-как собрали несколько банок сгущёнки. Бабушка рассказывала, что эта сгущёнка была для неё на вес золота. Её очень берегли, в буквальном смысле разводили кипятком и поили ребёнка. Потому что на территорию Уштобе они прибыли уже в октябре месяце, а тогда ещё был конец августа. Можно себе представить, как приходилось выживать всё это время. Но, тем не менее, дядя мой выжил и прожил достойную жизнь", — рассказывает Светлана Шин.

Недалеко от Талдыкоргана находится город Уштобе, который до сих пор считается "корейской столицей Казахстана". Для корейцев и других репрессированных народов эта земля стала новой родиной.

Для семьи Светланы и многих других депортированных самыми тяжёлыми оказались первые дни: людей высадили в голой степи.

"Так случилось, что их оставили не на самой станции, а вывезли дальше и оставили в степи. И вот этот момент, конечно, был самым тяжёлым. Первую ночь им очень сильно досталось: октябрь у нас, вы же сами понимаете, это уже холод. Причём дикий холод. Но корейцы всё-таки люди предприимчивые и очень трудолюбивые, и это помогло пережить сложные времена. И, конечно, местное население пришло на помощь, несмотря на то, что до этого были слухи о том, что приезжают "людоеды, нелюди". Природное любопытство и любознательность казахская сыграли свою роль. Местные стали подходить к депортированным, общаться. Поняли, что это такие же люди, и стали делиться кто чем мог. А это 1937 год, когда самим казахам тоже было очень и очень несладко. Поэтому и кесешка кипятка, которую получили мои предки, то же одеяло и какие-то ещё предметы быта, очень помогли", — рассказывает Светлана Гир-Соновна.

Так в степи рядом с Уштобе вырос небольшой посёлок из землянок.

"У корейцев традиционно есть такое жилище, которое называется кудури. Там пол обогревается за счёт того, что дымоход идёт не по стене, а по полу. И это очень удобно, потому что тепло лучше сохраняется. Знаете, до сих пор недалеко от Уштобе разрушенные, но останки этих жилищ сохранились", — говорит Светлана Шин.

Для корейцев, привыкших работать на земле, резкоконтинентальный климат Казахстана стал настоящим испытанием.

"Поскольку корейцы — это в основном земледельческий народ, возле Уштобе им было очень сложно. Тем не менее, многие мои родственники там и остались, например – моя тётя. Впоследствии она добилась звания Героя социалистического труда, потому что занималась выращиванием лука, была бригадиром, и у неё это очень хорошо получалось. А вот мои бабушка и дедушка прожили там буквально 2-3 года", — говорит Светлана Шин.

Семья в итоге перебралась в Узбекистан, где климат мягче. Там и прошло детство Светланы. Время было непростое: с 8 лет она ездила с родителями на поля, на прополку. Это был очень тяжёлый труд, работали от зари и до заката. А потом судьба снова забросила семью Шин в Казахстан. По окончании педучилища Светлану распределили в Павлодарскую область, где был дефицит учителей. Здесь она вышла замуж и создала свою семью.

"В моём детстве долгими зимними вечерами мы занимались какой-нибудь домашней работой, и бабушка обычно что-нибудь рассказывала. Она рассказывала и о том, как они ёхали в столыпинских вагонах, которые насквозь продуваемы ветрами. Каждый вагон делился на 8 частей, разделяли его простынями. И в каждом таком закутке жила семья. У многих было не два-три ребёнка, а больше, — вспоминает Светлана Гир-Соновна. — А ещё помню, бабушка говорила, помимо продуктов и одежды, многие взяли с собой мешочки с семенами. Хотя им разрешалось взять с собой только то, что ты мог унести в руках. Осенью их привезли, а уже весной надо было начинать жить. И вот это начало новой жизни было связано с тем, что те мешочки с семенами сослужили большую службу, очень им помогли".

Сейчас самой Светлане Шин уже за 70, она сама — бабушка. Семья у неё интернациональная — казахско-корейская. Её муж казах, оба большую часть жизни посвятили работе с детьми: на двоих — больше 100 лет педагогического стажа. Познакомились супруги в сельской школе, где преподавали. И до сих пор Светлана Гир-Соновна много времени уделяет общественной работе.

"Что я думаю о Дне благодарности? Новейшие технологии дают нам много возможностей, но они и очень сильно нас разделяют. Поэтому праздник нужен. Но он не должен становиться чересчур помпезным, не искренним", — считает Светлана Гир-Соновна.

Нужно сказать, что корейцы были не единственным народом, который нашёл приют в казахских степях. В 1944 году началась насильственная депортация сотен тысяч жителей Кавказа в Казахстан. За сутки из населённых пунктов было вывезено больше 300 тысяч человек. В истории СССР это была одна из крупнейших депортаций по этническому признаку. Не все добрались до места, многие погибли в дороге от болезней, холода и голода.

"Мои прадедушки, прабабушки и даже одна бабушка были насильственно переселены на территорию Казахстана. Депортация происходила 23 февраля 1944 года. Недели 2-3 они ёхали в вагонах, многие умерли. Но даже похоронить их родные не могли, погибших выбрасывали из вагонов. Бабушка рассказывала, что по приезду люди не понимали, где они, что им делать. Их к себе приняла одна казахская семья, бабушка долго жила там, выучила казахский язык, до сих пор знает, разговаривает. Я летом приезжаю в Грозный, мы по-казахски общаемся", — рассказывает об истории своей семьи одиннадцатиклассник Тамерлан Манзиев, участник чечено-ингушского этнокультурного объединения.

Когда его семья попала в Казахстан, бабушка Тамерлана была совсем малышкой. Ей было четыре года. Со временем они смогли вернуться на родную землю, но они никогда не забывали о протянутой так вовремя руке помощи.