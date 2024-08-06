eGov.kz обновил услугу получения водительского удостоверения

В обновленном варианте услуги пользователи портала eGov.kz могут получить водительское удостоверение не только при истечении его срока действия, утере или краже, но и при изменении фамилии, имени и отчества, передаёт BaigeNews.

Теперь при смене водительских удостоверений пользователь по желанию может установить свое фото из ранее полученного удостоверения личности или паспорта. Главным условием является то, что документ, фотография из которого будет использована, должен быть не старше 3-х лет.

Кроме того, для удобства граждан был расширен список отделений ЦОН, где граждане могут получить готовые документы. Получить водительское удостоверение теперь можно не только в специализированном ЦОН. А перевыпуск водительского удостоверения при онлайн-запросе занимает 60 минут, в отделениях специализированного ЦОН – 120 минут.



Получить услугу можно в три клика: