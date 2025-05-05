На очередном судебном заседании по делу Шерзата Полата выступил житель близлежащего дома Сакен Акежанов. В ночь происшествия в октябре 2024 года он наблюдал за происходящим с балкона своей квартиры на третьем этаже, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Свидетель Сакен Акежанов живет на третьем этаже в доме напротив магазина "Камажай", возле которого в октябре 2024 года произошел смертельный конфликт. Он рассказал суду, что никого из участников конфликта не знает.

По его словам, он спал после работы, когда проснулся от двух громких звуков, похожих на хлопки.

"Я не был возле магазина в ту ночь. Я спал дома после работы. Прогремели два хлопка. Подумал, это мотоциклы. У нас по Шота Руставели постоянно гоняет молодежь. Дальше лежал. Потом услышал женский крик. Что-то типа: "Вызовите скорую". Вышел на балкон, смотрю около 10 парней бегут, пинают одного парня. Я крикнул: "Ей, жігіттер, қоя тұрыңдар, өлтіресіңдер", - рассказал мужчина.

Свидетель отметил, что не узнал никого из участников конфликта и не смог разглядеть лиц из-за плохого зрения.

По его словам, сначала человек сидел на тротуре на корточках. Прокурор поинтересовалась, продолжал ли сидеть этот парень, когда группа парней подбежала к нему.

"Ой нет, его сразу запинали, он упал на землю. Около минуты пинали, резко-резко. Подбежали, избили и все. Я вызвал скорую", - ответил свидетель.

Освещение, по его словам, позволяло видеть, что происходит – на улице горели лампы. Он также упомянул, что один из нападавших использовал длинный предмет, поднятый с асфальта, слева от сидящего парня.

По словам Акежанова, когда группа молодых людей убежала, избитый парень еще подавал признаки жизни. При этом он не заметил, чтобы кто-то из находившихся рядом пытался вмешаться и прекратить драку.