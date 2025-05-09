Его привезли в кузове моей машины – фронтовик из Астаны о том, как война стала для него личной
Василий Антонович Сердюков принимал участие в освобождении Минска, Варшавы и в штурме Берлина.
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Ветеран из Астаны Василий Сердюков встречал Победу в Берлине, терял близких в бою и полвека отдал железной дороге. Ветеран Великой Отечественной войны и сегодня, в 98 лет, с ясным взглядом и невероятной памятью рассказывает о войне так, будто всё это было вчера. Корреспондент BaigeNews.kz встретилась с героем и узнала, почему он до сих пор каждое утро начинает с зарядки, что хранит в шкатулке с медалями и как ему удается нести свет сквозь самые темные воспоминания.
Юность, опалённая войной
Василий Сердюков родом из села Богдановка Акмолинской области. Он рос в большой крестьянской семье. По словам ветерана, в детстве он мечтал об авиации.
"Мне казалось, что небо – это свобода. Хотел стать лётчиком, но пришёл повесткой фронт – и детство закончилось", - вспоминает Василий Сердюков.
В 1943 году, в неполные 17 лет, он был мобилизован вместе с братом. После учебной подготовки в Саратовской области юношей направили в состав 26-й тяжёлой миномётной бригады. Так начался путь, который пройдёт через Беларусь, Польшу и закончится в сердце разбитого Берлина.
Фото: из личного архива Василия Сердюкова
Фото: из личного архива Василия Сердюкова
По словам ветерана, он воевал в качестве водителя "Студебекера", перевозившего крупнокалиберные миномёты. Сражался при освобождении Минска, участвовал в Висло-Одерской операции, форсировал Шпрее и штурмовал Берлин.
"Не было ни страха, ни усталости. Только одна мысль: довести до позиции, не подвести своих. А ведь нас обстреливали с воздуха, мины рвались по сторонам. Но я ехал – потому что за мной были наши ребята", - поделился Василий Сердюков.
Особенно тяжёлым фронтовик называет бой за Зееловские высоты. Именно там погиб его брат, с которым они призывались вместе.
"Его привезли в кузове моей же машины, где также находились раненные. Я смотрел на них и надеялся, что брат остался живым. Но произнесли его фамилию и сообщили, что погиб. Война в тот день стала для меня личной", - рассказал Василий Сердюков.
Фото: из личного архива Василия Сердюкова
Несмотря на это Василий Сердюков продолжил бороться за победу. Таким образом 2 мая 1945 года ему удалось встретить победу стен Рейхстага.
"Когда увидел Красное знамя на крыше – сердце дрогнуло. Мы дошли. Мы живы. Мы победили. Это был день, когда молчали даже автоматы", - вспоминает Сердюков.
Мирная служба на железной дороге
После Победы он ещё почти год находился на службе в Германии, где отвечал за транспортировку боеприпасов и обеспечение частей. Домой вернулся уже в 1946 году.
Фото: из личного архива Василия Сердюкова
Фото: из личного архива Василия Сердюкова
Затем после войны Василий Антонович окончил институт военных инженеров железнодорожного транспорта в Новосибирске. Его карьера длилась более 40 лет: от машиниста до начальника станции. Он руководил станциями Кокчетав и Целиноград, а позже – учебной железнодорожной школой. Вышел на пенсию в 1990 году.
"Железная дорога для меня была продолжением фронта. Только теперь я возил не снаряды, а людей, не солдат – а пассажиров. Это тоже служение", - подчеркнул Сердюков.
Память и наставления молодым
Сегодня Василий Сердюков живёт в Астане. Но он признался, что ходить ему уже тяжело. В этом году он ему исполнится 99 лет. При этом ветеран принимает участие в патриотических мероприятиях, общается с молодежью, кадетами и школьниками.
"Конечно, здоровье уже подводит. Но я люблю общаться с молодежью. Мне бы хотелось, чтобы о ветеранах помнили всегда. Поэтому я рассказываю о своём пути победы. Иногда даже спрашивают: "Не устали вспоминать?" Нет. Устал бы забывать. Забывать нельзя – иначе всё повторится. Потому рассказываю", - рассказал Василий Сердюков.
Своё главное послание он адресует молодому поколению и призывает ценить мирное небо над головой.
"Учитесь, трудитесь, берегите родителей и страну. Цените мир – он не приходит сам, за него борются такие, как мы. Живите с совестью", - поделился Сердюков.
Фото: Анеля Өсерхан
Ветеран награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу", "За взятие Варшавы", юбилейными наградами.
"Дороже всех – письма с фронта. Их я храню до сих пор. Они живые. А медали – это уже история", - рассказал Василий Сердюков.
История Василия Сердюкова – это не просто хроника одного солдата. Это символ поколения, которое прошло через смерть ради жизни. Его голос – голос правды. Его память – часть нашей свободы.
"Когда вы празднуете 9 Мая – не забудьте, кому вы обязаны. Не нам, старикам. А тем, кто не вернулся. Мы просто дожили, чтобы рассказать. Радость – это просто свет, белый свет. Увижу я её или нет – тяжело, очень тяжело. Ну, вот так вот. Пока живу, радуюсь, чем могу. Проживу столько, сколько суждено Богом. Сколько отпущено – столько и будет. Я желаю мира, добра и согласия", - подытожил ветеран Великой Отечественной Войны Василий Сердюков.
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