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"Его пример - огромная мотивация для многих в нашей стране". Махметов - о выступлении Хамитова Сегодня, 14:47
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Сегодня, 14:47
177

"Его пример - огромная мотивация для многих в нашей стране". Махметов - о выступлении Хамитова

Казахстанский спортсмен и общественный деятель Айдар Махметов высказался о выступлении казахстанского паралыжника Ербола Хамитова на чемпионате мира по паралыжным гонкам в Швеции, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмен в 19 лет в результате зверского нападения лишился ноги и не смог продолжать заниматься профессиональным спортом. К слову, на тот момент он уже серьезно занимался ММА и грепплингом, выполнил норматив мастера спорта в обоих видах и входил во взрослую сборную Казахстана.  

"Любой бы на его месте упал духом, потерял мотивацию в жизни. Но только не Ербол. Даже лишившись ноги, он продолжал упорно тренироваться. Помню как несколько лет назад мы с ним хорошо "зарубились" на тренировке в @subteam.kazakhstan, всю схватку Ербол неустанно атаковал. Меня тогда удивил его дух", - пишет Махметов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что переход Ербола в паралыжный спорт и парабиатлон вывел его спортивную карьеру на международный уровень. В прошлом году он взял медаль на этапе Кубка мира, а вчера Ербол впервые стал чемпионом мира в спринте в шведском Остерсунде! При этом несколькими днями ранее он завоевал бронзу в парабиатлоне.

Таким образом, спортсмен стал заслуженным мастером спорта РК.

"Человеческий организм имеет огромные скрытые резервы. Внутренний дух при этом играет первостепенную роль.  Ербол Хамитов - воплощение того, чего человек может добиться, невзирая на страшные удары судьбы и невзгоды. Его пример - огромная мотивация для многих в нашей стране. И речь идет не только о спортсменах", - заключил общественный деятель.

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#Айдар Махметов #Ербол Хамитов #Швеция
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:47
177
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