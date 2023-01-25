"Его пример - огромная мотивация для многих в нашей стране". Махметов - о выступлении Хамитова

Казахстанский спортсмен и общественный деятель Айдар Махметов высказался о выступлении казахстанского паралыжника Ербола Хамитова на чемпионате мира по паралыжным гонкам в Швеции, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмен в 19 лет в результате зверского нападения лишился ноги и не смог продолжать заниматься профессиональным спортом. К слову, на тот момент он уже серьезно занимался ММА и грепплингом, выполнил норматив мастера спорта в обоих видах и входил во взрослую сборную Казахстана.

"Любой бы на его месте упал духом, потерял мотивацию в жизни. Но только не Ербол. Даже лишившись ноги, он продолжал упорно тренироваться. Помню как несколько лет назад мы с ним хорошо "зарубились" на тренировке в @subteam.kazakhstan, всю схватку Ербол неустанно атаковал. Меня тогда удивил его дух", - пишет Махметов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что переход Ербола в паралыжный спорт и парабиатлон вывел его спортивную карьеру на международный уровень. В прошлом году он взял медаль на этапе Кубка мира, а вчера Ербол впервые стал чемпионом мира в спринте в шведском Остерсунде! При этом несколькими днями ранее он завоевал бронзу в парабиатлоне.

Таким образом, спортсмен стал заслуженным мастером спорта РК.