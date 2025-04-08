  • 8 Апреля, 19:16
  • BAIGENEWS

Егерь выстрелил мужчине в ногу в Алматинской области из-за костра

В Алматинской области егерь выстрелил в ногу мужчине после конфликта.

Сегодня, 17:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Сегодня, 17:31
Сегодня, 17:31
196
Фото: Unsplash

По неподтвержденной информации, причиной конфликта стал разожженный костер, передаёт BaigeNews.kz.

На распространенных в соцсетях кадрах видно, как после словесной перепалки егерь взвел ружье и выстрелил одному из мужчин в ногу.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области собщили, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью проводится досудебное расследование. По предварительным данным, конфликт произошел на почве возникших неприязненных отношений", - прокомментировали в ДП.

Проводится комплекс следственных действий для обеспечения всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств по делу.

Самое читаемое

Наверх