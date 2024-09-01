Эффективно использовать пальмы призывают в Актау

Эксплуатировать с пользой пластиковые пальмы на набережной предлагает председатель регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации Ecojer и член Общественного совета министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Эксперт считает, что пластиковые пальмы не придают привлекательности городской набережной, но раз они уже установлены, то он рассматривает вариант их продуктивного использования.

Насущную проблему вандализма на набережной Адильбек Козыбаков предлагает решить установкой на пальмы камер видеонаблюдения. Он уверяет, что устройства будут фиксировать факты мелкого хулиганства и, тем самым, нарушителей будут привлекать к ответственности.

В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что камеры установлены на отдельных столбах, поэтому они считают установку камер на пальмы нецелесообразной.