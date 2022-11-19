Эффект газификации: потребление угля в Астане снизилось на 25 процентов

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столице за счёт газификации уже на 25 процентов снизилось потребление угля. Это значит, что в отопительный сезон будет сжигаться на 113 тысяч тонн угля меньше, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает официальный сайт акимата Астаны, эта цифра за счет подключения новых домов к газу будет ежемесячно расти.

Районы Сарыарка и Алматы полностью обеспечены возможностью подключить дома к газу. Для этого в городе построено свыше 680 километров газораспределительных сетей, подведены внутриквартальные сети.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В этих двух районах с угля на газ в общей сложности перешли 65 процентов домов. К газу подключено уже более 7,5 тысячи домов.

В районах Байконыр и Есиль также ведутся работы по строительству подводящего газопровода. Завершить работы на внутриквартальных сетях планируют в 2023 году. В этом году начато строительство подводящих сетей газа к районным котельным "Туран", "Тельмана" и к жилым массивам "Ильинка" (Уркер), "Ондирис", "Тельман", "Пригородный", микрорайон "Family Village" и "Garden Village".

Ведётся проектирование в микрорайоне Чубары, строительство внутриквартальных сетей начнется в 2023 году.

Также к газу подключают социальные объекты. В ЖМ есть соцобъекты, которые не подключены к центральной системе отопления. Отапливались они через автономные источники тепла: через уголь либо как большинство — через дизельное топливо, что в разы затратнее. Из 20 соцобъектов районов Алматы и Сарыарка на газ перешли уже 13 объектов.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Специалисты отмечают, общая экономия за счёт перевода объектов на газ, составит более миллиарда тенге в год.

"Для стимулирования и оказания помощи ранее акимат Астаны принял ряд социальных мер: вдвое сокращён список документов для подключения домов к газу; более чем в два раза — 430 тысяч тенге увеличена сумма, которую выделяют нуждающимся категориям населения; на бесплатной основе выдаются приборы учета газа; имеется рассрочка и беспроцентное кредитование через банки на газификацию дома", — сообщают в ведомстве.

В акимате надеются, что газификация позволит не только значительно улучшить экологию города, но и создать более комфортные условия для жителей частного сектора столицы.