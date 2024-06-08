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Едва не утонувшую в Каспийском море женщину спасли в Мангистауской области

Сегодня, 21:19
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:19
Сегодня, 21:19
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Фото: МЧС РК

В Мангистауской области, на побережье Каспийского моря, сотрудники ДЧС спасли женщину 32-х лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Сегодня, при проведении агитационно-профилактических работ на побережье Каспийского моря спасатели Оперативно-спасательного отряда в 30 метрах от берега спасли из воды женщину 1992 года рождения, которая не смогла самостоятельно выбраться на берег. В медицинской помощи не нуждалась", —  говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности на воде.

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