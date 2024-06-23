Едва не утонувшую 12-летнюю девочку спасли в Семее

В области Абай сотрудники МЧС спасли подростка. 12-летняя девочка чуть не утонула в Ирытыше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели оперативно-спасательного отряда Руслан Масанов и Рустам Беисханов, патрулируя пляж заметили ребенка в 15 метрах от берега. Девочку успешно вытащили из воды.