Едут по два часа: В станции скорой помощи Астаны назвали причины задержки бригад

Астанчане стали чаще жаловаться на задержку бригад 103 и качество обслуживания. Сотрудникам неотложки увеличили зарплату, однако на качество обслуживания это особо не повлияло. Корреспондент BaigeNews.kz обратился за комментариями в столичную станцию скорой помощи.

"Это не "скорая". Бригада приехала через 1,5 часа. Температура у ребёнка не сбивалась – 39 градусов. Его трясло. Ждали хоть какую-то помощь. Но они лишь померили температуру и отвезли в инфекционную больницу в обычной машине. Фельдшеры уставшие, злые. Они поставили предварительный диагноз – гнойная ангина, который врач в инфекционке опровергла", - пожаловалась астанчанка Назым Килыбаева.

Напомним, в мае фельдшеры столичной скорой выступили требованиями к руководству повысить им зарплату и улучшить условия труда.

"Водителям подняли зарплату до 310 тысяч тенге, а фельдшерам нет. Но мы годами учились, чтобы спасать пациентов. Вся нагрузка и ответственность лежит на наших плечах. А мы едва выживаем на зарплату. Все приезжие оплачивают ипотеку. Чтобы выйти из одной долговой ямы приходиться влезать в другой кредит", - рассказывал фельдшер Абай Избай.

Спустя три месяца зарплату врачам и фельдшерам скорой помощи все-таки повысили. Однако это коснулось не всех сотрудников.

"Всем работникам, за исключением руководящего состава, увеличена заработная плата на 25 процентов, в том числе за счёт повышающего коэффициента. Предприятие регулярно выплачивает премии на праздники. На сегодня средняя заработная плата достигает 390 000 тенге до вычета налогов. Данную сумму не получают работники, находившиеся в длительных трудовых отпусках, имеющие минимальный стаж работы и квалификацию, а также работники, у которых есть исполнительные листы перед частными судебными исполнителями (потребительские кредиты без залога перед БВУ и МФО, алименты)", - сообщили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи.

При этом нагрузка на фельдшеров осталась прежней - 23 вызова в сутки на одного специалиста.

Есть проблема с нехваткой транспорта. Из 120 положенных машин на линии всего 65, что становится причиной многочасовых задержек.

"С начала года действительно увеличились обращения граждан на ожидание оказания скорой медицинской помощи. Долгое ожидание связано с ростом сезонных заболеваний и значительным увеличением обращений в вечернее время", - отметили в пресс-центре станции скорой помощи.

Все проблемы руководство станции обещает решить до конца 2024 года. В ноябре планируется поставка 35 единиц нового санитарного автотранспорта. Автомобили, вышедшие из строя, ремонтируют на договорной основе через частную компанию.

"Имеется договор с четырьмя СТО, где на постоянной основе проводится техническое обслуживание и ремонт автомобилей: до конца года будут восстановлены и введены в эксплуатацию 59 автомобилей Городской станции скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-центре.

По международному стандарту работы скорой помощи, оптимальная нагрузка на специалиста варьируется в пределах 17-19 вызовов в сутки. У казахстанских фельдшеров норматива нет. Но руководство станции скорой помощи Астаны обещает снизить существующий показатель до конца года, увеличив число бригад и доведя нагрузку на фельдшеров до международного стандарта.