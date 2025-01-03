У меня большие планы по развитию страны на много лет вперёд, которые я намерен реализовать. Об этом заявил Президент Казахстана, в интервью газете "Ana tili". Касым-Жомарт Токаев обозначил курс, в котором будет развиваться Казахстан в перспективе. О задачах, стоящих перед республикой – в интервью с политологом Эдуардом Полетаевым, передаёт BaigeNews.kz.

— Эдуард Эдуардович, насколько успешно, по Вашему мнению, в стране справляются с кризисными ситуациями? И какова в этом роль Касым-Жомарта Токаева?

— По Конституции Казахстан унитарное государство с президентской формой правления, и менять это никто в ближайшее время не собирается. И Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос в интервью, сказал, что нереально пока внедрять парламентскую систему, хотя она имеет право на существование, и ссылался на негативный опыт постсоветских стран, где система не с лучшей стороны показала себя, приведя в пример события в Грузии. Президент ещё раз подтвердил, что его концепция "Сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчётное Правительство" пока подходит наилучшим образом для нашей политической системы. Иначе это же и Конституцию надо менять. Самое главное - в обществе не чувствуется серьёзного запроса на переход к парламентской форме правления. По сути дела, и патернализм до сих пор в сознании многих граждан обитает, и в сегодняшних непростых условиях, которые в разных странах происходят, запрос на сильную ответственную руку остаётся, поэтому президентская система, как подчеркнул Токаев, остаётся оптимальной для Казахстана.

Отвечая на другой вопрос, Президент сказал, что глава государства — это менеджер на определённый срок и власть должна быть консолидирована, не нужно двоевластия, тогда и легче со всякого рода кризисами в стране справляться. Ведь, по сути дела, во времена Кантара в январе 2022 Касым-Жомарт Токаев продемонстрировал стойкость, введя чрезвычайное положение, руководя в совершенно непростых условиях страной тогда. Казалось, что всё пойдёт насмарку, но благодаря волевым качествам лидера, Президент с таким важнейшим политическим кризисом сумел справиться.

Вообще кризисы, с которыми государство сталкивается, очень сложные и разнообразные.

И главе государства непросто разложить всё это по полочкам, и функции, и действия. Не секрет, что январь 2022 года был особым видом политического кризиса, непривычным и неожиданным, не имеющим прецедентов. Или пандемия, например, которая прошла, это тоже особый вид кризиса, который оказался общемировым массовым явлением. При этом многие государства, особенно в начальный период совершенно по-разному реагировали на это, кто-то закрывал границы, кто-то не закрывал, когда ещё не было вакцины, многие же не воспринимали этот кризис как какой-то серьёзный удар по жизням людей, по экономике, не все знали, как оптимально действовать в тех условиях. Казахстан также прошёл через этот этап, и в целом, справился.

Очень важно с моей точки зрения то (а это демонстрирует Касым-Жомарт Токаев самим фактом своего откровенного интервью), что в стране относительно эффективная государственная коммуникация проходит, а это залог социальной стабильности. Тем более, что значимость открытости власти возрастает в условиях кризисов всегда многократно. Потому что не только нужно преодолевать трудности, активные действия предпринимать по этому поводу, но ещё и информационную работу вести, чтобы у населения не было паники, например, других последствий кризиса, которые социальную природу имеют. В любой кризисный период коммуникация государства важна с той точки зрения, что она даёт гарантию некой социальной стабильности и защищённости граждан. Понятное дело, что решение проблем зависит не только от верховной власти, но во многом и от поведения самих граждан, а хорошее поведение достигается если есть доверие к органам государственного управления и уверенность в том, что глава государства способен с теми или иными вызовами справляться.

Помимо пандемии у нас же есть уникальный третий кризис, который мы прошли в минувшем году, паводковый. Такого масштаба природного катаклизма страна не знала. Одних силовиков, Президент говорил, 63 тысячи задействовано было, плюс волонтёров большое количество, бизнес тоже начал оказывать поддержку и т. д.

Приходилось даже отказываться от некоторых мероприятий международного масштаба, международный форум "Астана" был перенесён на 2025 год, чтобы сэкономить средства, которые должны пойти были на поддержку населения. Люди это видели всё, и с пониманием отнеслись к позиции главы государства, что не время сейчас тратить деньги на помпезные мероприятия, нужно конкретно оказывать помощь, и надо успеть всё было сделать до Нового года: восстановить дороги, мосты, компенсации выдать, построить жильё, в летний период это всё легче было делать, ну и люди не могли долго ждать, не в палатках и в школьных каких-то помещениях же им надо существовать, а в нормальном жилье. Конечно, были определённые сложности, недоделки, но тем не менее страна преодолела паводковый кризис. Более того, мне кажется, сплочённость и единство, которое казахстанцы продемонстрировали в борьбе с паводками, укрепила позиции общества и государства, сделало нас всех сильнее.

Когда происходит любой кризис, каких-то инструкций и указаний со стороны главы государства недостаточно, потому что всегда в таких случаях эмоциональный накал присутствует у населения, поэтому нужно не только какие-то решения принимать, но ещё и адаптировать население, чтобы сложный период менее болезненно прошёл. Не только сочувствие выражать пострадавшим, но и конкретную ощутимую поддержку оказывать.

Кризис — это проблема, которая требует коллективных усилий всегда, поэтому Президент показал, когда были паводки, что он всё держал на контроле и посещал пострадавшие регионы персонально, знакомился с ситуацией, то есть не из кабинета руководил, а реально выезжал на место природной катастрофы и, по сути дела, сплачивал вокруг себя представителей компетентных структур, которые смогли эту проблему решить. Ну и открытость была информационная, свежая статистика всегда приводилась по поводу борьбы с паводками, и это всё демонстрировало стойкость и Президента, и способность казахстанцев к солидарности.

Это показало важную роль, которую каждый член казахстанского общества играет, а властные структуры в одном ключе работали, были на связи с населением, оказывали поддержку, не скрывалась никакая информация, а это важно. Власть во главе с Президентом выступали как единый хор, в унисон давали информацию, значит принимались решения, не противоречившие друг другу, это всё благодаря тому, что политическое лидерство Касым-Жомарта Токаева демонстрировало, что он не только застрельщиком главных политических и прочих новостей является, но и в кризисных ситуациях основным коммуникатором был, к которому все надежды были и чаяния направлены, а остальные члены его команды его поддерживали, в принципе транслировали те же месседжи, которые он говорил, на своих уровнях и всё это сплачивало людей и делало их сильнее, и общество, и государство, поэтому с кризисом и удалось справиться.

— Благодаря каким качествам Касым-Жомарту Токаеву удаётся балансировать взаимоотношения со всеми сильными игроками?

— Президент сам, по сути дела, ответил, когда ему деликатно задали вопрос по поводу возможности возглавить ООН в 2026 году, он же сказал, что ему довелось получить полезный опыт и понимание механизмов международных процессов, когда он заместителем генсека ООН в Женеве работал. И это факт, который важную, с моей точки зрения, вещь подчёркивает, что в первую очередь Токаев профессиональный дипломат, а это искусство, требующее определённых качеств.

Это такие качества как скромность, дисциплинированность, ответственность и исполнительность. То есть дипломат должен уметь и говорить грамотно, и интересно писать, быть эрудированным, образованным, знать языки. Дипломатия – это искусство ведения переговоров, вот в чём её важная функция, поэтому меланхоликом хороший дипломат вряд ли способен быть, он должен стать хорошим переговорщиком, нужно не просто контакты выстраивать и быть интересным собеседником, надо же ещё и доверие и авторитет завоёвывать, то есть это постоянно совершенствующаяся личность должна быть, чтобы с разными людьми контакты устанавливать и общаться с ними. А политические лидеры, скажем так, граждане непростые со своими амбициями, заморочками, и именно способность располагать к себе людей, которой обладает Токаев, помогает чувство доверия зарабатывать.

Здесь же надо и нужный тон находить уметь, с каждым политиком своя форма общения существует, тут и уметь отстаивать свою точку зрения надо, слушать, грамотно переводить разговор, направлять его на значимые темы, то есть нужна коммуникативная компетентность, и ей Президент обладает.

И, причём, у него же не исключительно дипломатический опыт, глава государства Премьер-министром и председателем Сената был в своё время, то есть у него компетенции разного свойства, и всё это помогло и помогает Казахстану решать свои задачи в области внешней политики, которые оказывают влияние на внутреннюю и, наоборот, в конечном счёте обе они направлены на защиту интересов народа.

В этом плане можно сказать, что казахстанская внешняя политика, если сравнивать с рядом государств, вполне компетентна и демонстрирует как возрастающую роль Казахстана в формате средней державы, так и способность с самыми разными, порой противостоящими друг другу политическими силами во внешнем мире, договариваться и решать сложные вопросы.

Казахстан продолжает действовать в фарватере своей концепции внешней политики до 2030 года, там основные императивы все разъяснены. Страна выстраивает доверительные союзнические отношения со многими своими партнёрами, не замечена в каких-то противостояниях, наоборот, призывает к мирному решению всех конфликтогенных вопросов, которые в мире сейчас участились, предоставляет площадки для переговоров, и показывает, что сейчас в бушующем мире способность договориться — это важное качество для государственных деятелей, и Токаев им в полной мере обладает.

— "С самого начала президентства и по сей день всю ответственность за принимаемые решения и их последствия беру на себя, по-другому работать не могу и не хочу", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев. О чём свидетельствует это заявление главы государства и как характеризует его?

— В Казахстане существует высокая степень персонификации политики и власти. Поэтому роль главы государства особо высока. Допустим, будущих социологов и политологов в вузах учат оценивать политических лидеров. Есть спецкурс, который называется "политическое лидерство", который преподаётся.

Политический лидер – это ведущее лицо страны и политического процесса, функцию объединения и сплочения нации осуществляет, выбирает определённые направления деятельности, задаёт тон государственным и общественным институтам. Незаурядные качества только способствуют тому, что авторитетного руководителя называют лидером, он же становится таким в результате выбора людьми, с помощью электоральных процедур, чтобы реализовывать интересы своих избирателей, поэтому и наделяется властными полномочиями.

То есть это человек, который может в какой-то степени изменить ход политических и экономических событий, и осуществляет это в ходе реформ. У нас же много было политических изменений, в экономике соответствующие процессы происходят, не всегда это всё идеально получается. Сам Токаев признаёт, допустим, что 4% в год ВВП, это недостаточная цифра, критически к экономистам нашим отнёсся, это и подразумевает то, что Президент "берёт огонь на себя", это также характеризуют его как лидера. Глава государства также влияет на общественное мнение при помощи СМИ, в том числе, как в данной статье случилось. У него множество разных функций.

Есть разные типы лидеров, которые выделяются: лидер - знаменосец, лидер-торговец, лидер-служитель, лидер-пожарный, у каждого свои качества должны проявляться. Допустим, лидер-пожарный эффективно может действовать в экстремальных ситуациях, быстро принимать решение. У Казахстана столько событий и вызовов было за последние несколько лет, что все эти разные воплощения лидера Токаев проявил в зависимости от ситуаций. По масштабу социальной базы он общенациональным лидером стал. Он строит, скажем так, государство "в долгую". Страну, в которой реформы делаются не только сегодня и сейчас, но и в расчёте на будущие поколения. Например, упомянутая в интервью АЭС не за один же год будет построена.

Каркас казахстанской государственности уже существует, но это не значит, что все проблемы уже решены. Своё отношение к необходимости последовательно развивать страну Президент публично излагает. Например, в данном интервью или в формате Посланий ежегодных, многие его выступления можно назвать программными, тем более что глава государства персональную ответственность за происходящее в стране чувствует, и население это видит. У нас же Конституция сейчас одним сроком ограничивает полномочия Президента, и те цели, которые намечены Токаевым были, их в течение нескольких лет буквально нужно реализовать, укрепить независимость страны, подчёркивая при этом характеристику Казахстана как социального государства, он об этом тоже говорил, отвечая на вопрос, устойчивая политическая система должна быть, которая эффективно адаптируется и к внешним, и ко внутренним вызовам, всё это требует серьезной работы.

— Многие эксперты считают, что Касым-Жомарт Токаев обладает оптимизмом и даром чётко видеть будущее, открыто говоря о проблемах. Как считаете Вы?

— Глава государства достаточно искренен и откровенен, на мой взгляд, давая интервью газете. Сейчас же времена такие, что "шило в мешке не утаишь". Современные политические коммуникации модернизируют формы общения главы государства с обществом. И Президенту важно, чтобы его интервью и другие выступления коммуникативную роль играли во взаимоотношении с обществом, потому что это помогает вовлечь в реформы как можно больше казахстанцев, чтобы они были неравнодушными к происходящему в стране, и помогли в определённой степени активизировать темпы её развития.

С этой точки зрения можно назвать визионером Президента Токаева. Это руководитель, у которого есть чёткое видение целей, который способен людей вдохновлять на их достижение, как я уже говорил, способен принимать решения, которые в долгосрочной перспективе стране пользу принесут и одновременно быть в состоянии с проблемами и трудностями справляться. Среди известных визионеров, допустим, были Ли Кун Ю в Сингапуре, Дэн Сяопин в Китае и т. д., в бизнесе такие же люди есть, например, Илон Маск или Тим Кук, Джефф Безос.

Но интересно то, что иногда визионеры могут быть и не оценены. А иногда и опасны. Допустим, Михаил Саакашвили для Грузии был некоторое время эффективным визионером, но перегнул палку и сидит сейчас в тюрьме. Мало задавать стратегическое направление, нужно эффективно его реализовать, не сбиться с пути. Поэтому результаты руководства Касым-Жомарта Токаева, с одной стороны, очевидны сейчас и есть видимые успехи у страны. Но те цели среднесрочного и долгосрочного характера, которые закладываются, они же только поколениями будущими будут оценены.

Надеюсь, конечно же, что всё будет замечательно, во всяком случае опыт Токаева как руководителя не даёт сомневаться в его желании и стремлении построить сильное и процветающее государство. Думаю, история рассудит, на мой взгляд важно то, Президент каких-то несбыточных целей и задач не ставит перед страной. Повторюсь, одним из ключевых месседжей в интервью я считаю, что Казахстан находится на пути к долгосрочным целям. Важно, чтобы планы не были пущены на самотёк, а реализованы, в том числе благодаря консолидации государства и общества. Это всё быстро не решается, поэтому Президент как был, так и остаётся главным генератором новостей, подталкивая к реформам. Сейчас суть визионерства должна заключаться в том, чтобы была согласованность, заинтересованность нашего общества в достижении тех целей, которые главный политический менеджер ставит перед страной.

— Касым-Жомарт Токаев считает, что вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений. Говорит ли этот момент о реализации задачи Президента по развитию цивилизованного общества?

— Здесь, скажем так, палка о двух концах. Говорят, что в споре рождается истина, хотя далеко не факт. Писатель Лев Толстой, например в своё время говорил о том, что истина, наоборот, забывается в споре, а тот, кто умнее, спор прекращает. Здесь, наверное, всё-таки важно взаимное уважение в обществе, чтобы сложные вопросы, которые разногласия вызывают, с одной стороны, не привели к радикализации позиций сил, отстаивающих ту или иную точку зрения, с другой стороны, важно чтобы и проблему не заболтали, чтобы в результате обсуждений были приняты компромиссные решения, которые в той или иной степени общество устраивали. Это нужная способность цивилизационного развития общества и государства, способность порой даже "наступать на горло собственной песне", признавать ошибки, которые так или иначе неизбежны. Не ошибается тот, кто ничего не делает, и это как раз Президент отметил.

Нужно понимать, что сейчас на современную демократию и вообще на процессы принятия решений мнение общества оказывает более значительное воздействие хотя бы потому, что тот же интернет влияние на политику. По сути дела, интернет-участие — это новая форма активности граждан, если раньше люди на митинги выходили, сейчас они предпочитают в виде петиций всё это распространять или высказывать свои мнения в соцсетях. Это новая электронная демократия, форма политической коммуникации. Она серьёзно сейчас оказывает влияние на позиции и мнения. То есть интернет не мог никак не затронуть политическую сферу, даже на сессиях ООН, на всяких международных форумах, значимость его роли обсуждается уже далеко не первый год. Разная оценка высказывается по поводу общественных дискуссий, которые призваны прийти к компромиссу, но в Казахстане всё-таки, наверное, не сильно нужно увлекаться высказыванием или выслушиванием мнений по любому поводу, лучше довериться специалистам.

В то же время, хотелось бы или нет, гражданская активность растёт. Поэтому к населению власть вынуждена прислушиваться. В конце концов, концепт "Слышащего государства", который озвучил Токаев, он же не на пустом месте появился. Это требование времени, и власть, и общество ему должны соответствовать. Главное, чтобы это всё в конструктивных рамках было, а не превращалось в большой политический балаган: в пустопорожнее говорение, в какие-то акции несогласованные, которые могут в беспорядки вылиться и прочее. Если всё это будет выстроено в нормальном ключе, то это только плюс для развития страны.

— "Таза Қазақстан" должен стать важнейшим элементом национальной идеологии, заявил Президент. На Ваш взгляд, позволит ли данная кампания расширить экологическое сознание казахстанцев?

— Президент неоднократно подчёркивал, что благоустройство, озеленение страны – это дело государственной важности и общенациональная задача. Это не должна быть какая-то показушная акция, а проект долгосрочного характера с целью поменять экологическое сознание казахстанцев. Вообще все граждане РК имеют право на комфортную окружающую природную среду. Поэтому, конечно же, нужно формировать экологическое сознание для этого и те же акции по посадке деревьев этому способствуют. Казахстан далеко не уникален в этом плане. Деревья — это же лёгкие страны. Помимо всего прочего они смягчают климат, помогают бороться со снежными заносами.

Например, тот же "зелёный пояс" Астаны, который был высажен, в значительной степени благоприятно повлиял, став "лёгкими" города. И для ряда регионов деревья просто жизненно необходимы. Например, для Алматы – крупнейшего города страны. Ведь фактически все лесонасаждения на его территории высажены искусственно. Тут же селевые отложения были многовековые. Разве что только в поймах горных рек кустарники росли, а учитывая, что город плохо проветривается, деревья здесь важная необходимость для поглощения углекислого газа и других вредных веществ. Времена сейчас другие. Когда-то, например, наличие большого количества автотранспорта, дымящие трубы заводов были показателями экономического развития государства.

Сейчас ситуация совершенно в другую сторону отыгрывается. В Монголии, например, есть национальное движение "Миллиард деревьев". Оно по инициативе местного Президента было запущено. В среднем по 30 миллионов в год в стране намереваются высаживать и уже начали это делать. Монголия, как и Казахстан - страна степная в большей степени, здесь климат достаточно резкий во многих регионах.

Поэтому "Таза Қазақстан" — это не к мифологической экологичности стремление, а необходимость для более комфортного существования. К тому же высадка деревьев — это не единственный способ формирования экологического сознания граждан. Речь идёт, в том числе и об уборке мусора. Надо преломить негативные экологические тенденции. Ведь города Казахстана регулярно попадают во всякие рейтинги неблагополучных в экологическом отношении мест поселения людей. И здесь, чтобы более комфортную среду обитания создать, нужно не только рационально пользоваться природой, но и понимать, как на нас влияют масштабные последствия воздействия человека на окружающую среду.

В Алматы, допустим, некоторые виды птиц даже исчезли. Это показатель того, что существует угроза жизни живых организмов. Сначала пропадут птицы, а потом исчезнут и люди, если дышать нечем будет. Это же влияет на качество жизни. Казахстан сумел добиться того, что у нас средняя продолжительность жизни 75 лет достигла. Но кто знает, какова она бы была при более благополучной экологии. Поэтому то, что делает глава государства – это всё для здоровья нации важно. Взаимоотношения между природой и человеком должны гармоничными быть. Кто кроме людей будет положительное влияние оказывать на окружающую среду? Это ведь ещё и ответственность перед будущими гражданами. Если будем портить экологию, то жить здесь будет некомфортно. Нужно много людей приучать и привыкать им к новому– к сортировке и утилизации мусора, бережному отношению к деревьям, к переходу на возобновляемые источники энергии.

Одновременно надо по нескольким направлениям работать – по политическому, экономическому, культурно-просветительскому и законодательному. Борьба за чистоту окружающей среды – это дело всего общества должно быть. Конечно, иногда бывает перебор, например, в Германии, где электричество достаточно дорогое в силу экологичного перехода, которое власть осуществляет. Это может негативно повлиять на экономику страны. Не секрет, почему мы АЭС решили строить, и Президент упомянул об этом в своей статье, ведь это постоянный источник чистой энергии, в то время как солнечная и ветровая энергия не дают определённой стабильности и зависят от природных условий.

Поэтому к борьбе за экологию нужно здравомысляще подходить и в то же время не забывать, что пока без традиционных источников энергии общество обойтись не может. Поэтому необходимо их продолжать использовать – та же угольная генерация в северных регионах всё равно самая дешёвая сейчас. Нужно ставить современные очистительные фильтры, понимать, что развитие экологического сознания – это благо для всего общества.

— Говорят ли проблемы, обозначенные, Президентом в интервью о прагматичности главы государства и его умении реально видеть ситуацию?

— Я думаю, что это показатель того, что политика не терпит слабости, хотя всегда есть соблазн загнать какую-то проблему под стол, забыть о ней, надеясь, что она сама так или иначе рассосётся. Но может случиться и наоборот, и какая-то мелкая проблема, которую можно было достаточно быстро и оперативно решить на подходе, может превратиться в какую-то серьёзную, общенационального, глобального даже характера.

Поэтому, если проблема сформулирована первым лицом государства, то понятное дело, что она сразу выходит на серьёзный уровень. К ней приковывается внимание. Бояться этого не нужно. Если глава государства озвучивает эту проблему, значит есть понимание того, что необходимо какой-то выбрать способ решения. Ну и, в конце концов, Президент, озвучивая проблему, делится с обществом ею. Он признаёт, что не всё гладко.

Открытость в значительной степени упрощает задачу, потому что появляются способы решения, которые предлагаются самими представителями общества – экономистами, политологами, в зависимости от того, что необходимо решить. Следовательно, можно найти оптимальный способ и двигаться дальше.

— Глава государства неоднократно говорил о соблюдении концепции "Закон и Порядок". Напоминая, что самая высокая степень демократии – это торжество закона и что к этой цели пролегает тернистый путь. Какие у Вас мысли по этому поводу?

— Нам ещё на пути к правовому государству идти и идти. То, что цель такая концептуальная задекларирована и периодически в дискурсе всплывает – это хороший признак. Наверное, плохо то, что веры в границы закона, в социальный порядок остаются несколько размытыми в обществе. Всё равно кто-то думает, что деньги решают всё. Сейчас даже, например, судиться совсем недешёвое удовольствие. Нужно много нервов и сил приложить, чтобы защитить своё честное имя или права. Закон, понятное дело, есть основа порядка, но сам порядок и его понятия нуждаются в достаточно серьёзном системном исследовании. Какой порядок нужен нашему казахстанскому обществу и государству? Наверное такой, чтобы ситуация не превращалась в деструктивный бардак, но в то же время слишком жёсткие характеристики порядка не привели к дискомфортному существованию. Это концептологическая проблема.

Первая задача, которая перед законом стоит в Казахстане - предотвращение беспорядков и регуляция общественной жизни. Но видите, жизнь она же непрерывный ход имеет, она требует либо ужесточения законов, либо же наоборот, смягчения. Вот как у нас ужесточили закон о бытовом насилии, а сейчас речь идёт о смягчении наказания закладчиков, которых сажают на огромные сроки, а сами изготовители редко в сети стражей правопорядка попадаются. Закон должен ещё и возможность реализации предоставлять. Не секрет, что у нас есть определённые статьи в уголовном кодексе, которые фактически не работают. Или работают очень плохо. Поэтому порядок должен быть компромиссный – между действительным и желательным. А законы всё же должны созидательный характер нести, быть более-менее понятными и конструктивными.

Закон – это основа порядка, но есть ещё и исполнение закона, то, что называется правосудием. Вот хотелось бы, чтобы это правосудие было справедливым. И при реализации близкие к идеалу формы могло бы принимать, а это задача непростая. Даже в самых развитых демократиях мира с многовековой судебной системой, есть куча случаев, когда невиновные оказывались на скамье подсудимых, сколько в США было историй, когда на электрическом стуле невиновные погибали. Не всё в системе "закон и порядок" идеально, конечно же. Но она создаёт основу гармоничного существования в обществе. И поэтому вот это целеполагание, которое выстраивает Президент, мне кажется весьма необходимым.

— Касым-Жомарт Токаев в интервью открыто рассказал о текущем статусе отношений между ним и первым Президентом Казахстана, а также о недавней встрече Н. Назарбаева с В. Путиным. Что Вы думаете о позиции главы государства в данном вопросе?

— Не секрет ни для кого, что эти цитаты Президента носят несколько "горячий характер". Они привлекли внимание многих зарубежных СМИ. Но, по сути дела, глава государства прав – у нас есть Конституция, Казахстан – президентская республика, а это государство, где значительные полномочия в руках Президента сосредоточены. Они прописаны в Конституции и соответственно должен соблюдаться принцип разделения властей. Но при этом не надо путать президентскую республику со смешанной республикой, как в Португалии.

Или с парламентской республикой как в Германии или Грузии. В этом отношении единовластие облегчает принятие множества важных для общества и государства решений. При этом нужно понимать, что всегда какие-то отношения, особенно если касаются действующего главы государства и первого Президента, они могут вызывать определённые кривотолки. Токаев всё-таки попытался точки над "и" расставить, наверное, для него это было непросто сделать. Возможно, частично это было связано с недавней встречей Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, которая разного рода конспирологические теории породила, особенно в интернет-среде. Нужно было показать, кто главный в стране в настоящее время, избежав при этом возможных инсинуаций.

Мне, например, интересно стало, когда Президент рассказал (как раз это было незадолго до Кантара, в декабре 2021 г.) о том, что экс-Президент участвовал в саммите СНГ в Санкт-Петербурге, а накануне ему было передано провокационное по своему содержанию письмо местного политолога с обоснованием решительных мер по восстановлению "Золотой эпохи Елбасы".

Кто этот политолог, почему он таким образом пытался оказывать влияние на казахстанскую политику? Фамилии не было упомянуто. Что ещё тут сказать, думаю, важно, как сам первый Президент отреагирует на акценты, расставленные Токаевым. Наверное, он с пониманием к этому отнесётся. Тем более, что как сказал глава государства, они общаются по телефону раз в месяц. При этом он так же подчеркнул важность и значимость роли первого Президента страны в становлении устойчивой государственности. Должна в этом плане быть определённая преемственность, не нужно перечёркивать всё, что было сделано прошлым руководителем государства, ну и, конечно же, исправлять ошибки, которые были допущены.

Это такой нормальный цивилизационный подход к происходящему в стране. И хорошо, что эту проблему не прячут, ведь это может породить волну ненужных слухов. Токаев же резюмировал, что "в нашей новейшей истории положительных моментов всё же было гораздо больше".