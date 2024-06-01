Эдуард Ким завоевал "золото" этапа кубка мира по артистическому плаванию в Канаде
Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
83Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по артистическому плаванию Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира в канадском Маркем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он стал лучшим в соло выступлениях, выиграв техническую программу.
Ким набрал 204.3900 балла, что и принесло ему первое место. Итальянец Филиппо Пелати стал вторым - 198.1749. Кеннет Гаудет из США выиграл "бронзу" -180.3716.