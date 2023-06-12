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newtimes.kz Сегодня, 16:24
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Сегодня, 16:24
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Фото: newtimes.kz

"Едкий запах гари". В Жетысу появилось сильное задымление

В области Жетысу, а особенно в Талдыкоргане, сегодня сильное задымление из-за пожаров в соседней области Абай. Жители региона сообщают, что в воздухе ощущается едкий запах гари, передаёт BaigeNews.kz

Департамент по ЧС области Жетысу распространил сообщение о мерах безопасности.

"Уважаемые жители и гости области Жетісу! Из-за крупного лесного пожара на территории области Абай в результате изменения направления ветра территорию нескольких районов области Жетысу накрыл густой дым. В связи с чем просим сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям рекомендуется не выходить из дома",- сообщили в ведомстве.

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Сегодня, 16:24
264
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