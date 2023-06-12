"Едкий запах гари". В Жетысу появилось сильное задымление

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В области Жетысу, а особенно в Талдыкоргане, сегодня сильное задымление из-за пожаров в соседней области Абай. Жители региона сообщают, что в воздухе ощущается едкий запах гари, передаёт BaigeNews.kz.

Департамент по ЧС области Жетысу распространил сообщение о мерах безопасности.