Депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров", передает BaigeNews.kz.

В рамках него в стране создадут единый реестр товаров казахстанского происхождения взамен действующих сертификатов.

Реестр казахстанских товаропроизводителей вводится в действие в 2025 году, а сертификаты формы "CT-KZ" и индустриальные сертификаты продолжат действовать до 1 января 2026 года.

"Внесены также поправки, устанавливающие требования в отношении условий производства, производственных и технологических операций для включения в Реестр казахстанских товаропроизводителей. Их будет определять Министерство промышленности и строительства совместно с отраслевыми госорганами", - сказал на заседании депутат Мукаш Искандиров.

В целом, по его словам, в законопроект внесено около 147 правок.