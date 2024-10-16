Единый QR-код для банков: Как будут его вводить в Казахстане

В Казахстане планируют внедрить единый QR-код для всех банков. Новую систему платежей Нацбанк намерен ввести к началу 2025 года. Система позволит производить оплату клиентов всех банков страны. О планируемых изменениях в интервью BaigeNews.kz. рассказала корпоративный архитектор, руководитель проекта Open API в Национальной платежной корпорации Казахстана Жанна Мусрпеова.

О преимуществах и технологиях QR-кода

- Какие основные преимущества введения единого QR-кода для пользователей и банков в Казахстане?

- Основным преимуществом внедрения единого QR является удобство и простота в его применении. Единый QR позволит проводить оплату независимо от того какое банковское приложение используется покупателем и какой терминал стоит у продавца (мерчанта) на кассе. Таким образом, у клиента отпадает необходимость использовать конкретное приложение банка, так как QR будет распознаваться с любого мобильного приложения Казахстанского банка. Также мерчантам нет необходимости открывать счет в нескольких банках и выставлять на кассе несколько терминалов разных банков. Прием оплаты можно будет осуществить с любого банка.

Для регулятора введение единого QR-кода позволит обеспечить стандартизацию и избежать фрагментации рынка в части методов приема оплаты в сегменте C2B. Это также позволит наладить межбанковское взаимодействие на локальном уровне, так как обработка транзакций будет выполняться национальной платежной системой, в отличие от текущей ситуации, где эти процессы обеспечиваются международными платежными системами.

- Какие технологические изменения необходимы для внедрения единого QR-кода в Казахстан и требуются ли новые платформы или программы?

- Проект внедрения единого QR достаточно комплексный.

Во-первых, безусловно, это требует разработки технологической платформы, которая будет обеспечивать техническое взаимодействие всех сторон в процессе обработки платежной транзакции между участниками (то есть банками второго уровня).

Во-вторых, следует учесть юридические, организационные и регуляторные аспекты. Это включает большой пласт вопросов, связанных со стандартизацией и регламентированием правил функционирования такой платформы. Слово "единый" подразумевает следование неким правилам, которые будут едины для всех, то есть необходимо было проработать нормативную базу. При этом данные правила и нормативная база должны учитывать множества факторов: нормативные рамки, регулирующие права и обязанности участников системы, правила урегулирования споров и обеспечение защиты прав потребителей, требования информационной безопасности и другие важные факторы.

В-третьих, это требует выполнение определенных работ со стороны каждого банка в своих системах для интеграции с платформой. И это еще не весь перечень всего что необходимо предусмотреть для внедрения единого QR для всех участников финансового рынка в Казахстане.

О безопасности и примеры других стран

- Насколько будет безопасным использование единого QR-кода?

- При разработке технической платформы для реализации единого QR были предприняты множества средств безопасности.

Это использование криптографических способов защиты данных при обмене данными для защиты их от изменения, а также обеспечение защиты каналов передачи данных. Все сообщения между банками подписываются электронной цифровой подписью, что гарантирует подлинность платежных сообщений и исключает подделки.

Также будет использоваться специализированное программное обеспечение для анализа возможных угроз и защиты от уязвимостей. Мониторинг подозрительной активности проводится на постоянной основе как на стороне оператора технической платформы, так и на стороне банков участников, чтобы можно было вовремя выявить и устранить потенциальные угрозы

Дополнительно была проведена интеграция с Антифрод центром для выявления мошеннических операции.

Однако, следует учесть, что пользователи также должны соблюдать простые правила безопасности, которые помогут снизить риски мошенничества. Эти правила применимы для всех методов оплаты, будь то единый QR или QR какого-то определенного банка. Перед сканированием QR-кода, важно визуально оценить код. Единый QR-код будет иметь визуальные отличия и специальный опознавательный знак, который поможет отличить его от других QR.

После сканирования перед подтверждением оплаты необходимо всегда проверять сумму и реквизиты платежа. Например, если вы сканируете QR-код в магазине, убедитесь, что в деталях транзакции указано название этого магазина, и оплата действительно отправляется нужному адресату. В случае любого несоответствия всегда можно обратиться к мерчанту и уточнить детали. Только после этого подтверждать транзакцию.

- Можете ли вы привести примеры стран, где уже успешно реализован единый QR-код, и как можно использовать этот опыт?

- В Сингапуре был внедрен SGQR единый стандарт для приема платежей через QR-код. SGQR объединяет различные платежные решения в единый код, который можно использовать для различных платежных платформ. Важным уроком из изучения опыта Сингапура, как раз и было создание единого QR, который помог унифицировать разные системы в один стандарт, что упростило процесс для бизнеса и потребителей. Система SGQR работает с различными приложениями банков и не других платежных организации, что обеспечивает универсальность для пользователей.

Индия запустила единый QR-код, который поддерживается различными банками и платежными системами. Внедрение QR в Индии позволило реализовать платежные решения даже в отдаленных районах, где была недостаточно развита банковская инфраструктура и использовались в основном наличные средства для оплаты.

В Бразилии внедрена система PIX — это инициатива центрального банка страны, которая позволяет пользователям совершать мгновенные платежи, в том числе через QR-код. PIX стал популярным благодаря своей простоте и мгновенности транзакций.

В целом перед стартом проекта по единому QR изучался международный опыт, и команда НПК старалась учесть ключевые преимущества и важные уроки из каждой юрисдикции, в которой распространен методы оплаты по QR.

О влиянии единого QR-кода на бизнес

- Насколько внедрение единого QR-кода может повлиять на казахстанский бизнес?

- Для малого и среднего бизнеса основным преимуществом является, конечно же, право выбора банка для приема оплаты. С единым QR у представителей малого и среднего бизнеса появляется возможность выбрать наиболее подходящий банк в зависимости от предоставляемых коммерческих условий (комиссия банка и другие виды дополнительных условий), и не зависеть от технической необходимости иметь терминалы определенных банков.

Это связано с тем, что единый QR позволит проводить оплату независимо от того, какое банковское приложение используется покупателем и какой терминал стоит у продавца (мерчанта) на кассе. Таким образом, у клиента отпадает необходимость использовать конкретное приложение банка, так как QR будет распознаваться с любого мобильного приложения Казахстанского банка.

Дополнительно, единый QR-код будет полезен не только для физических магазинов, но и для онлайн-бизнеса, которые могут использовать его для упрощения процесса оплаты. Это также открывает новые возможности для взаимодействия с клиентами через цифровые каналы.