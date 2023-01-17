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  • Единый платёж с зарплаты ввели в Казахстане. Кто должен его отчислять
pixabay.com Сегодня, 10:36
323
Сегодня, 10:36
323
Фото: pixabay.com

Единый платёж с зарплаты ввели в Казахстане. Кто должен его отчислять

С 1 января в Казахстане ввели единый платёж с заработной платы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ. 

Его смогут применять индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами микро- и малого предпринимательства, работающие по специальным налоговым режимам на основе упрощённой декларации и производители сельскохозяйственной продукции.

Они же выступают налоговыми агентами в части перечисления единого платежа с дохода работников.

В единый платёж включаются: 

  • ИПН с дохода работников,
  • обязательные пенсионные взносы (ОПВ),
  • социальные отчисления,
  • взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.

Ставка единого платежа составляет:

  • с 1 января 2023 года – 20,0 процента;
  • с 1 января 2024 года – 21,5 процента;
  • с 1 января 2025 года – 23,8 процента;
  • с 1 января 2026 года – 24,8 процента;
  • с 1 января 2027 года – 25,8 процента;
  • с 1 января 2028 года – 26,3 процента.

Для плательщиков единого платежа доля ОПВ в ставке единого платежа составляет:

  • с 1 января 2023 года – 50 процентов;
  • с 1 января 2024 года – 46,5 процента;
  • с 1 января 2025 года – 42 процентов;
  • с 1 января 2026 года – 40,3 процента;
  • с 1 января 2027 года – 38,8 процента;
  • с 1 января 2028 года – 38 процентов.

Перечислять единый платёж необходимо также ежемесячно не позднее 25 числа, следующего за отчётным. 

"Введение единого платежа должно упростить представителям малого бизнеса, работающим по специальным налоговым режимам, уплату всех налогов и других обязательных платежей, которые теперь будет осуществляться одним платёжным поручением. Также плюсом является то, что в совокупности общая сумма данного платежа меньше, чем при раздельной уплате. Вместе с тем, налоговый агент в соответствующей декларации самостоятельно определяет единый порядок обложения доходов работников, подлежащих обложению у источника выплаты. Выбранный порядок обложения доходов работников, подлежащих обложению у источника выплаты в первоначальной или очередной декларации, не подлежит изменению в течение налогового периода", - говорится в сообщении.

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#налоги #пенсионер #выплаты #ЕНПФ
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:36
323
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