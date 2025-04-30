Единый пакет медпомощи создадут в Казахстане: Мажилис принял поправки
Также предлагается повышение верхнего предела взносов и отчислений в систему ОСМС.
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Депутаты Мажилиса в первом чтении приняли поправки законопроекта по вопросам обязательного социального медицинского страхования, передает BaigeNews.kz.
В рамках него предусмотрено создание единого пакета медицинской помощи, увеличение верхнего ограничения на доход работников, с которого уплачиваются взносы и отчисления в систему ОСМС. Законопроект с 1 января 2026 года предлагает повышение верхнего предела взносов и отчислений в систему ОСМС с 10 до 50 минимального размера заработной платы.
Депутаты также определили перечень медицинских услуг по лечению социально значимых заболеваний, которые будут сохранены в пакете гарантированного объёма бесплатной медпомощи.
Помимо этого, в целях уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда снижены верхние пределы для исчисления взносов в систему ОСМС для работодателей и работников.
Ранее в Минздраве рассказали об изменениях в системе медстрахования.
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