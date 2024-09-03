Единый пакет медпомощи сформируют в Казахстане

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на заседании правительства анонсировала изменения в сфере медстрахования, передаёт BaigeNews.kz

"В целях реализации поручений Главы государства в сфере здравоохранения будет подготовлен проект Закона, предусматривающий формирование Единого пакета медпомощи, состоящий их гарантированного базового и страхового пакетов. При этом формируемый пакет потребует соответствующего уровня фондирования. В этой связи в проекте будут также предусмотрены меры по обеспечению финансовой устойчивости системы. Это касается уплаты взносов за зарегистрированных безработных за счет местного бюджета и изменения параметров системы в части верхнего порога и ставок отчислений в Фонд медицинского страхования", - сообщила Тамара Дуйсенова.