В Satbayev University прошел круглый стол на тему "Единый часовой пояс: научные аспекты", где ученые и эксперты в сфере медицины, нейронауки, биофизики, генетики, астрофизики, метрологии и физиологии обсудили влияние изменения часового пояса на здоровье, продуктивность и благополучие жителей Казахстана. Участники подчеркнули важность возвращения к природному времени для синхронизации биологических ритмов, улучшения качества жизни и оптимизации экономических процессов в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образованиия РК.

Модератором выступил министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, который в своем вступительном слове подчеркнул, что эффективное управление временем – это ключевой элемент, влияющий на экономику и здоровье нации и выходящий за рамки бытового удобства.

– Существуют разные точки зрения на изменение часового пояса, и наша задача – рассмотреть этот вопрос объективно, опираясь на научные данные и международный опыт. Страны, которые смогли в таких условиях правильно выстроить свой ежедневный цикл – достигли успеха, – сказал министр.

Вопрос времени затрагивает каждого в Казахстане, ведь он касается не только быта, но и здоровья, продуктивности и благополучия всех жителей страны. Однако, этот вопрос глубже, чем объединение страны в единую логистическую и административную систему.

Еще в 1930 году Казахстан как часть Советского Союза начал жить по "декретному времени" на один час вперед, к которому также добавили ежегодный переход на "летнее время". В результате у жителей страны возник "десинхроноз" — состояние, которое возникает при расхождении между режимом жизни человека и природным солнечным циклом. Реформа по изменению часового пояса направлена на исправление допущенного перекоса.

Ученый Султан Толеуханов, специалист в области прикладной биофизики, хронобиологии и экологической биофизики, и физиологии, в своей речи подчеркнул, что солнечный цикл – основа физиологии человека:

– Я еще 50 лет назад начал заниматься циклическими процессами и с точки зрения медицины. Мы поняли, суточные ритмы человека — генетически запрограммированы и центральным механизмом этого процесса является суточный ритм мелатонина, – сказал Султан Толеуханов.

Поэтому возвращение к природному времени позволит восстановить биологические циклы, улучшить качество сна и справиться с хронической усталостью.

По мнению ведущих мировых ученых, переход на природное время улучшает здоровье, снижает социальные издержки и способствует устойчивому развитию страны. Лауреаты Нобелевской премии 2017 года в области хронобиологии Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг доказали, что циркадные ритмы человека играют решающую роль в регулировании сна, гормонального фона, обмена веществ и других важных процессов организма.

Казахстанские ученые солидарны с этой позицией. Главный внештатный онколог МЗ РК, Председатель правления "Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии" Диляра Кайдарова подчеркнула, что для здоровья населения, лучше всего использовать время, совпадающее с естественным солнечным временем:

– Казахстан живет в естественном часовом поясе UTC+5. Природный часовой пояс позволяет организму синхронизироваться с естественными суточными циклами света и темноты. Это способствует регулярной секреции мелатонина, гормона, который защищает клетки от повреждений и оказывает противоопухолевое действие. Таким образом, синхронизация жизни общества с циркадными ритмами снижает риск развития онкологических заболеваний, – сказала она в своем выступлении.

Экономические потери введения природного времени необоснованны, так как современные технологии освещения существенно снижают энергозатраты. При этом единый часовой пояс способствует оптимизации административных и экономических процессов в стране, так как единое время упрощает ведение бизнеса внутри Казахстана и с международными партнерами, а также планирование транспортных расписаний. В целом, ожидается положительный экономический эффект. Международный альянс за естественное время (IANT), миссия которого состоит в том, чтобы помочь обществу с переходом на природный цикл в целях устойчивого развития, подтверждает эти выводы.

На встрече выступили и другие эксперты, которые показали преимущества перехода на время UTC+5 с разных сторон. Заведующий кафедрой Стандартизации, сертификации и метрологии Satbayev University Дархан Ережеп рассказал об истории стандартизации времени в глобальном масштабе и подчеркнул, что развитие мировой торговли невозможно без признания результатов измерений, проводимых в разных странах.

Ведущий научный сотрудник "Института генетики и физиологии" Аскар Калекешов поделился фактами из исследований о физиологии циркадного цикла у человека. Он подчеркнул, что несоблюдение правильного режима сна нарушает работу всех систем организма: от мыслительных процессов и памяти до внешнего вида, веса тела и общего состояния здоровья. А для детей фактор сна – еще важнее.

Несмотря на однозначный доказанный положительный эффект перехода на природные циклы, учитывая сложности такого глобального перехода, компетентные органы держат руку на пульсе, проводя системный мониторинг процесса внедрения единого часового пояса. Именно поэтому Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и транспорта, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан выступили организаторами прошедшего круглого стола.

Участники состоявшейся дискуссии подчеркнули необходимость межведомственного сотрудничества и расширения научных исследований для выработки рекомендаций, направленных на повышение качества жизни населения. Все стороны выразили готовность к взаимодействию для реализации взвешенных и научно обоснованных решений в области регулирования времени.

В завершение круглого стола участниками была принята резолюция. Кроме того, рассматривается вопрос создания Ассоциации хронобиологов на базе КазНУ им. аль-Фараби.

Напомним, о влиянии единого часового пояса на спортсменов рассказал эксперт.