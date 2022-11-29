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Единую систему учёта мигрантов предложили создать в Минтруда
Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова предложила создать систему, позволяющую наблюдать за движением мигрантов, передает BaigeNews.kz.
"В целях учета движения миграционных потоков предлагается создание Единой информационной системы учета движения мигрантов. Это позволит государству эффективно выявлять факты нарушения миграционного законодательства, а для людей упростит получение государственных услуг, экономя время и минимизируя контакт с государственными органами", – сказала она на правительственном часе.
Министр подчеркнула, что предлагаемые меры позволят эффективно "перезагрузить" миграционную политику и повысить уровень человеческого капитала, с дальнейшим потенциалом развития различных сфер.
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