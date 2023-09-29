Единую программу воспитания разработали в Казахстане
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Воспитательная работа в организациях образования будет осуществляться на основе Единой программы воспитания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.
Как отметили в минпросвещения, целью программы является воспитание добросовестного гражданина на основе общечеловеческих и национальных ценностей.
"Такие ценности, как национальные интересы, совесть, благодарность, отзывчивость, стремление будут отражаться в содержании всей воспитательной работы организаций образования.
Воспитание обучающихся в организациях образования осуществляется через содержание учебных предметов, проведение классных часов и мероприятий, внеклассную деятельность и дополнительное образование (кружки, клубы, секции, факультативы)", - сообщили в министерстве.
Приоритетами учебно-воспитательного процесса в организациях образования являются обеспечение благополучия обучающихся, уважение и доверие к личности ребенка, обеспечение защиты прав детей.
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