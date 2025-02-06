  • 6 Февраля, 03:22
  • BAIGENEWS

Единую квитанцию по всем комуслугам будут получать казахстанцы

В будущем планируется сделать эту систему доступной не только в городах, но и в районных центрах и сёлах.

Сегодня, 02:36
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 02:36
Сегодня, 02:36
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Единая квитанция для всех коммунальных услуг внедряется в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство промышленности и строительства.

Отмечается, что вся информация будет собрана в одной квитанции для удобства плательщиков.

Как сообщила вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова, цель – сделать эту систему доступной не только в городах, но и в районных центрах и сёлах. Единая квитанция выставляется онлайн через банки второго уровня, а оплатить её можно в несколько кликов. По запросу также доступна бумажная версия.

"Региональные акиматы уже включились в работу и в ряде населённых пунктов жители могут получать цифровые квитанции. Продолжаем масштабирование и упрощение процессов для граждан", – подчеркнула Дубирова.

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