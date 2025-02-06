Единую квитанцию по всем комуслугам будут получать казахстанцы
В будущем планируется сделать эту систему доступной не только в городах, но и в районных центрах и сёлах.
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Единая квитанция для всех коммунальных услуг внедряется в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство промышленности и строительства.
Отмечается, что вся информация будет собрана в одной квитанции для удобства плательщиков.
Как сообщила вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова, цель – сделать эту систему доступной не только в городах, но и в районных центрах и сёлах. Единая квитанция выставляется онлайн через банки второго уровня, а оплатить её можно в несколько кликов. По запросу также доступна бумажная версия.
"Региональные акиматы уже включились в работу и в ряде населённых пунктов жители могут получать цифровые квитанции. Продолжаем масштабирование и упрощение процессов для граждан", – подчеркнула Дубирова.
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