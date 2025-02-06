Единая квитанция для всех коммунальных услуг внедряется в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство промышленности и строительства.

Отмечается, что вся информация будет собрана в одной квитанции для удобства плательщиков.

Как сообщила вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова, цель – сделать эту систему доступной не только в городах, но и в районных центрах и сёлах. Единая квитанция выставляется онлайн через банки второго уровня, а оплатить её можно в несколько кликов. По запросу также доступна бумажная версия.